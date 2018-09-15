Общность ценностей отметил Игорь Додон на встрече с кардиналом Пьетро Паролином

Президент Молдовы встретился с госсекретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Сегодня, 15 сентября, Игорь Додон провел встречу с делегацией Ватикана во главе с государственным секретарём Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином. Глава государства поблагодарил гостей за участие во Всемирном конгрессе семей.

- Поблагодарил гостей за участие во Всемирном конгрессе семей и подчеркнул общность ценностей, в первую очередь семейных. В этом контексте я проинформировал госсекретаря Ватикана о своем решении объявить 2019 год Годом семьи в Республике Молдова. Отметил, что население нашей страны поддерживает эту инициативу, - написал президент на своей странице в Facebook.

Игорь Додон выразил признательность Папе Римскому Франциску за теплый прием во время визита в Ватикан в ноябре 2017 года. Глава государства также поблагодарил Святой Престол за то, что пошел навстречу молдавской стороне и дал нашим верующим, проживающим в Италии, возможность проводить религиозные обряды в церквях этой страны.