Генпрокуратура представит в парламенте доклад о ходе расследования кражи миллиарда

Генеральная прокуратура представит в парламенте доклад о ходе расследования кражи миллиарда из банков Молдовы, - об этом заявил председатель парламента Андриан Канду. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в ходе мероприятий по случаю Дня открытых дверей в парламенте, спикер пообещал, что слушания пройдут в конце осенне-зимней сессии.

"Нам необходимо провести обсуждения со всеми нашими коллегами, в том числе из парламента и прокуратуры. После этого Постоянное бюро парламента примет решение относительно представления доклада. Есть процедуры, которым необходимо следовать. Нет сомнений, что до конца осенней сессии доклад будет обнародован", - подчеркнул Канду.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", депутаты от всех оппозиционных фракций неоднократно требовали в парламенте представления полной информации о ходе расследования кражи миллиарда, а также предоставление доступа ко второму отчету Kroll, расследующей по контракту с Национальным банком кражу из банков. Каждый раз парламентское большинство отклоняло эти требования.

Евросоюз также неоднократно требовал проведения расследования и принятия мер по возврату денег и наказанию виновных. Накануне руководитель делегации Евросоюза Петер Михалко заявил, что в этом вопросе "нет существенного прогресса".