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Важный тактический ход Ирины Влах. Что дальше?
15.09.2018

Башкан Гагаузии Ирина Влах предложила, чтобы следующие выборы башкана автономии состоялись 17 февраля 2019 года, и соответственно, чтобы возможный второй тур состоялся 24 февраля, одновременно с парламентскими выборами. Этот, простой, на первый взгляд, шаг, на самом деле хорошо продуман, и дает Ирине Влах ряд преимуществ.

Во-первых, не секрет, что как минимум два потенциальных соперника Ирины Влах не в лучших отношениях с нынешней властью, и пока власть не сменится, они будут держаться подальше от Республики Молдова. Проведение выборов башкана до парламентских выборов означает, что эти два кандидата, скорее всего, не будут участвовать в выборах. Таким образом, этим простым ходом Ирина Влах избавляется от двух сильных потенциальных противников, которые могли бы добавить ей хлопот на выборах.

Во-вторых, Ирина Влах получает преимущество и на внутреннем плане. Если выборы башкана состоятся в марте или апреле, некоторые из ее потенциальных соперников могли бы принять участие сначала в парламентских выборах, а это дало бы им возможность заявить о себе еще до выборов главы региона, и тем самым завладеть вниманием избирателей за два месяца до того, как этим смогла бы заняться сама Ирина Влах.

В-третьих, Ирина Влах прекрасно знает, что после парламентских выборов все внимание политиков будет сосредоточено на выборах башкана, и каким бы высоким не был ее рейтинг в регионе, Ирине Влах было бы очень сложно бороться с партиями республиканского уровня. Но если предвыборная кампания в Гагаузии пройдет практически параллельно с кампанией парламентских выборов, Ирине Влах будет намного удобнее проводить свою кампанию.

В-четвертых, если выборы башкана состоялись бы после парламентских, а Ирина Влах проиграла бы их, тогда она была бы выведена из большой политики минимум на четыре года, а так, она вполне могла бы баллотироваться параллельно в депутаты, чтобы обеспечить себе запасной аэродром на случай поражения на выборах башкана.

В-пятых, если выборы башкана пройдут до парламентских, Ирина Влах выиграет и с точки зрения поддержки со стороны президента Додона и ПСРМ. Сейчас президент Игорь Додон и ПСРМ являются самыми популярными среди граждан страны, в том числе и среди жителей Гагаузии. Скорее всего, так    будет до парламентских выборов, и Ирина Влах сможет в полной мере воспользоваться этой поддержкой, ничем не рискуя. Совсем иной может быть для нее ситуация, если ПСРМ не придет к власти после парламентских выборов, и поддержка президента Додона и ПСРМ будет не такой эффективной.

Все это указывает на то, что решение Ирины Влах провести выборы башкана Гагаузии 17 февраля 2019 года, очень хорошо продумано. Посмотрим, как в сложившейся ситуации поступят ее оппоненты.

Думитру Спэтару


 
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