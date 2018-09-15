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Политика
Павел Филип провёл встречу с госсекратерем Ватикана
15.09.2018

Поддержание религиозного диалога, а также внедрение социальных, образовательных и медицинских проектов. Этот вопрос обсудил на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, приехавшем в Молдову, премьер Павел Филип. ​

"Цель Республики Молдова в отношениях с Папским Престолом - это укрепление двусторонних контактов в многочисленных областях и организация официальных визитов на высоком уровне. Несмотря на экономические кризисы, которые переживает Молдова, очень важно поддерживать нравственную стабильность", - cказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина заверил кардинала, что отношения между представителями всех религиозных конфессий в Молдове развиваются гармонично. Он также отметил успешную деятельность Римско-католической церкви в нашей стране. 

Госсекретарь Ватикана посетил также социальную столовую "Папа Франциск".

"Этот фонд 12 лет назад основал итальянский священник Сезар Лодезерто. Ежедневно мы обслуживаем 150 человек", - cказала администратор социальной столовой Мария Ботнарюк.

Многие посетители столовой пользуются ее услугами уже много лет. 

"Хорошая еда, ее нам раздают девушки, спасибо Богу. Выдают первое, второе".

Государственный секретариат Ватикана - ведомство, осуществляющее политические и дипломатические функции Святого Престола. Кардинал Пьетро Паролин возглавляет его с 2013 года.


 
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