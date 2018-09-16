Додон: Семья является одной из унаследованных ценностей, которую необходимо передать будущим поколениям

Будущее любой страны и процветание государства зависят не только от экономического положения, но и от демографической ситуации и количества семей. Семья является одной из ценностей, унаследованных веками, и их необходимо передать будущим поколениям. В то же время, как будет выглядеть семья будущего, зависит от воспитания, которое дают родители маленьким детям. Мнения были высказаны на церемонии закрытия Всемирного конгресса семьи, который состоялся 14-16 сентября в Кишиневе, передает IPN.

Президент страны Игорь Додон сказал, что мы обязаны сохранить все, что унаследовали от наших дедушек и бабушек, а затем передать эти ценности следующим поколениям. Конституция Республики Молдова предусматривает в статье 48, что семья основывается мужчиной и женщиной. Глава государства отметил, что предпринимались попытки изъять эту формулу, попытки распространить семена, разрушающие традиционные христианские ценности. Президент считает, что необходимо проявлять больше организованности, дабы не допускать этого.

Официальный представитель Патриарха Русской православной церкви Кирилла протоиерей Дмитрий Смирнов, сказал, что помимо материальных вещей, на которые опираются некоторые из нас в настоящее время, существуют духовные ценности, и одной из тех, которая сохранилась на протяжении многих лет, это семья. Лучшее место для выращивания христианина – это христианская семья, потому что маленький человек, появляющийся в мире, должен быть всегда окружен любящей матерью и родным отцом. И, по его мнению, эти ценности должны быть строго защищены и государством. „Я хочу пожелать всей Молдове, всему народу, который является многонациональным, благополучия, процветания, мужества, трудолюбия, любви к Святой Троице, любви к церкви”, - сказал протоиерей.

Протоиерей из Грузии, доктор теологии Алексий Кшуташвили отметил, что проблемы семьи не принадлежат к какой-либо конкретной стране. Речь идет о создании семьи, а также о разводах. В Грузии увеличивается уровень разводов. Уже которое поколение молодежи воспитывается родителями, у которых нет времени заботиться о детях и уделять им должное внимание. В этих условиях молодые люди, когда подходит время создавать семьи, не могут их содержать, в том числе с экономической, социальной, психологической и религиозной точек зрения. Доктор теологии выразил свою уверенность, что через несколько лет на аналогичном мероприятии его участники станут больше рассказывать о достигнутых успехах в своих государствах.

Профессор Московской теологической Академии, теолог Алексей Осипов считает, что семья является ячейкой общества. Хотя тогда, когда дело доходит до развода, зачастую говорится и неравенстве, о финансовых проблемах, это не совсем так. По его мнению, проблемы идут изнутри. Говоря о предупреждении распада семьи, необходимо обратить повышенное внимание молодым поколениям, а точнее – воспитанию детей. На его взгляд, в настоящее время уделяется слишком много внимания качествам лидера, которые инспирируются детям, но таким же образом стимулируется и эгоизм, воспитывается высокомерие. По словам профессора, дети должны быть ответственными за свои поступки и им не надо прививать необходимость жить только в большом комфорте.

Всемирный конгресс семьи состоялся под патронатом президента Республики Молдова Игоря Додона.