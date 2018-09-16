Министров выгоняют из правительства Филипа: названы четыре фамилии

Руководители четырех министерств рискуют остаться без работы.

Над правительством Павла Филипа сгустились тучи. Глава ДПМ Влад Плахотнюк заявил о кардинальных перестановках в Кабинете министров. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться во вторник, 18 сентября, на заседании партии. Политические эксперты назвали четыре фамилии кандидатов на вылет.

Наибольшее неудовлетворение Павел Филип высказывал работой министра сельского хозяйства Ливиу Волконовича. Премьер-министр три раза критиковал его на этой неделе: из-за ситуации с общежитиями в аграрном университете, которые хотят предоставить некоей фирме для какого-то строительства; в связи с ужасной ситуацией с ирригационными системами, а также после того, как Волконович вместо программы по борьбе с амброзией подсунул главе правительства скопированную из Википедии познавательную информацию. Пик напряжения дошел до того, что министр заявил накануне: он готов уступить кресло.

Павел Филип высказал недовольство и в отношении министра здравоохранения Светланы Чеботарь. Премьера возмутило то, как людям выдается степень инвалидности. Подлил масла в огонь и громкий скандал, разгоревшийся после заявления Михая Стратулата – известный педиатр обвинил врачей в том, что они ставят детям неправильные диагнозы, чтобы получить больше денег из Национального фонда медицинского страхования.

«Кандидатом на вылет» считается и министр образования Моника Бабук. Под ней зашаталось кресло после того, как молодой учитель французского и румынского языка Василий Татару пожаловался на бюрократию в школах. Он заявил, что больше не хочет быть учителем в стране с парализованной системой образования. В связи с этим Татару подвергся нападкам и унижениям.

Четвертым членом Кабмина, который рискует лишиться портфеля, стал министр обороны Молдовы Евгений Стурза. Недавно он сказал, что непосредственная угроза для республики исходит от приднестровского региона. Это заявление явно не идет на пользу процессу сближения двух берегов Днестра.

В связи с подготовкой к парламентским выборам еще несколько министров могут перебросить на внутрипартийную работу. Об этом заявил политический аналитик Игорь Волницкий.

- Минимум два министра из правительства Филипа будут баллотироваться в одномандатных округах. Тогда, конечно, их сейчас нужно отозвать из кабинета министров. Потому что они, конечно, не смогут руководить своими ведомствами и в то же время баллотироваться на выборах, хотя на период кампании они могут приостановить свою деятельность в правительстве, но это тогда повлечет за собой другую ситуация – пойдут разговоры о том, что правительство не использует все свои возможности для улучшения жизни граждан, - пояснил КП-Молдова Волницкий.