«Да, я не являюсь символом нетрадиционных семей»: Додон ответил Санду

Президент Молдовы высказал предположение, что лидер партии «Действие и солидарность» символизирует нетрадиционные семьи.

Глава государства в своем выступлении на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе заявил о том, что ЛГТБ-пропаганда несет опасность для общества. В связи с этим президент предложил объявить вне закона аморальные фестивали. В ответ на это Майя Санду сказала, что он не представляет собой символ семьи.

- Да, я не являюсь символом нетрадиционных семей, - отметил Игорь Додон. - Может быть, она символизирует нетрадиционные семьи, но я представляю символ традиционной семьи.

Президент также отметил, что сделает всё возможное для того, чтобы традиционные семьи в Молдове имели поддержку государства.

Майя Санду последние годы известна близостью к молдавским секс-меньшинствам. На президентских выборах 2016 года они ее поддержали, что способствовало поражению Санды от Додона. Затем лидер партии «Действие и солидарность» откликалась на их призывы и посещала мероприятия ЛГБТ-активистов. Недавно Илан Шор обвинил Майю Санду в симпатии в лесбиянкам.