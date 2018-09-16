Влад Чеботарь: Мы с удовольствием примем любую идею, которая принесет благо нашей стране

Обещаниями Молдову не изменить. Для достижения целей нужно делать что-то самим, а не ждать помощи со стороны. Об этом заместитель председателя Демократической партии Молдовы Влад Чеботарь говорил в интервью для Moldpres.

"Мы должны признать, что наши проблемы никто за нас не решит. Нам дадут хороший совет, поддержат, окажут финансовую помощь, но в конечном итоге делать все мы должны сами", - сказал зампредседателя ДПМ Влад Чеботарь.

Влад Чеботарь говорил и о тех, кто критикует действия Демократической партии.

"Нас критикуют люди, которые ничего не делает, чтобы развивать это государства. Критикуют люди, которые закрыли школы, оставив без них сёла и общины. Мы принимаем конструктивную критику. Мы с удовольствием примем любую идею, которая принесет благо нашей стране", - заявил Влад Чеботарь.

Обсуждались также и проекты демократов, направленные на поддержку граждан Молдовы. Такие как программа Prima Casă, которая позволит многим приобрести собственное жилье, а также "Хорошие дороги для Молдовы", в рамках которой отремонтируют 1200 км местных дорог.