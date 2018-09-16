Потрясенные смертью 15-летнего подростка жители украинского села перекрыли трассу на границе с Молдовой

Блокада продолжается пятый день подряд, люди требуют отремонтировать дорогу.

В Одесской области в скорой умер 15-летний парень, которого не успели довезти до больницы из-за ям на дорогах. После этого жители пяти сел перекрыли государственную трассу Р-33 вдоль границы с Молдовой, соединяющую Раздельную, Котовск и Балту и считающуюся одной из худших трасс Одесской области.

Блокада продолжается пятый день подряд, люди требуют отремонтировать дорогу. Народный блокпост в селе Кучурганы останавливает весь транспорт – далее можно добраться только пешком, сообщает tsn.ua

"Акция протеста в связи с критическим состоянием дорог", - объясняют участники перекрытия пути.

Три сотни людей дежурят круглосуточно, среди них и женщина, которая две недели назад похоронила сына. "Он умер в скорой помощи. Мы не смогли доехать. Мы когда ехали, и кислородная маска летала вместе с нами", - говорит мать подростка Инга Юцевич.

Объехать народный блокпост сейчас невозможно, потому что еще одна дорога, по которой двинулись было грузовики, тоже перекрыта. Наряду с селянами блокаду держат водители маршруток. Они говорят, что от простоя убытков меньше, чем от постоянных ремонтов разбитых на бездорожье автобусов.

"Это происходит примерно в трех километрах от молдо-украинской границы на территории Одесской области. Местные жители перекрыли железную дорогу. Как нам сообщили наши украинские коллеги, автомобилисты из Молдовы могут беспрепятственно проехать в Украину,. Никаких проблем быть не должно", - рассказала "Комсомолке" Раиса Новицки, пресс-секретарь пограничной полиции Молдовы.

Они перекрывают трассу не впервые, но результатов – никаких. Объяснение слышат одни и те же.

Весной и осенью ситуация усугубляется тем, что из–за дождей ямы наполняются водой, и определить их глубину физически невозможно. По словам местных жителей, средняя скорость движения по дороге не превышает 10-15 километров в час — быстрее ехать попросту опасно, передает timer-odessa.net

Протестующие убеждены, что деньги найти можно, ведь речь идет всего о 24 километрах пути.

В субботу протестующие не пропустили даже молдавских таможенников. Люди надеются, что, возможно, международный скандал поможет привлечь внимание к их проблеме. Ведь за пять дней протеста к ним не приехал ни один чиновник. У путников, которые стали заложниками блокады, они просят прощения. Освободить трассу селяне обещают только когда дождутся дорожной техники. А чтобы доказать серьезность намерений, уже установили палатки и полевую кухню.

ИГОРЬ КРУДУ