Целую ночь за плитой: Как я училась готовить голубцы по-молдавски по рецепту 1974 года

Приготовить национальное молдавское блюдо может заставить только жгучая любовь к голубцам и, кончено, наличие свободного времени.

Когда я уезжала из родного дома лет в 18, в моем кулинарном репертуаре было всего три блюда: красный борщ, оладушки и запеканка. Приготовить я их могла с закрытыми глазами, но обходилась больше, особенно в студенческие годы, кефиром с булочкой и лапшой быстрого приготовления. Быстро, дешево и обострение гастрита два раза в год. Но не об об этом сейчас.

Первое столкновение с большой кулинарией состоялось, когда я решила удивить подругу из-за рубежа. Замахнулась на национальную кухню, решила приготовить мамалыгу с токаной, но попытка обернулась полным фиаско: растекшейся по разделочной доске мамалыгой и похлебкой, даже отдаленно не напоминающей токану. Это было лет 5 назад.

К освоению национальной кухни вернулась недавно, когда случайно наткнулась в сети на открытки «Блюда молдавской кухни». Вы, наверняка, их вспомните — в советское время они были в каждом доме. На одной стороне открытки было изображено блюдо, а на обратной — подробный рецепт, как его приготовить.

Рассматривая их, так захотелось приготовить домашние голубцы, как делала бабушка в детстве (а не давиться купленными в магазине), что я не раздумывая принялась за дело под общий хохот домочадцев.

И, так. Вам понадобиться: листья винограда, свинина, рис, морковь, репчатый лук, томатная паста, соль, перец, стакан кваса и бульона и огромное терпение, чтобы завернуть голубцы.

Самый простой этап - приготовить ингредиенты

Шаг 1. Овощи и свинину мелко нашинковать. Листья винограда обварить кипятком. Мне удалось найти только квашенные виноградные листья. Их еще нужно было вымочить, это мне уже бабушка по телефону рассказывала. Кстати, не всегда, по-видимому, нужно доверять тем пропорциям, что указаны в рецепте. Начинки получилось в два раза больше, чем нужно.

Прежде, чем нарезать лук смочите нож в холодной воде, чтобы не плакать

Шаг 2. Овощи и мясо пассеруем на медленном огне. Добавляем томатную пасту соль и перец.

Пассируем овощи - запах бесподобный

Шаг 3. А теперь, засучив рукава, начинаем заворачивать голубцы. Это не так просто, как казалось. Пришлось посмотреть несколько видеороликов на кулинарных каналах в youtube. Все равно вместо аккуратных конвертиков выходили трубочки. Повторюсь, первый раз готовила.

Самый трудоемкий процесс

В итоге после двух часов мучений партия вымученных голубцов был готова. Выкладываем аккуратненько их в казан, заливаем бульоном и квасом. Еще полтора часа томим на слабом огне. И все - блюдо года готово. Моя бабушка еще на час казан с голубцами отправляла в печь, но это уже совсем другой рецепт.

Результат

Подаем на стол со сметаной. Домочадцы уверяли меня, что получилось вкусно. Мне уже было все равно, потому что от усталости есть не хотелось, а запах голубцов преследует меня даже сейчас.

Честно говоря, легче купить голубцы в магазине или отправиться в ресторан молдавской кухни или в конце-концов проведать бабушку, чтобы наесться вдоволь сармале, как у нас еще принято говорить. Потому что приготовить это блюдо сегодня непозволительная роскошь. И дело вовсе не в дороговизне ингредиентов. Оно отнимет слишком много времени и сил.

К слову, пока готовила вспомнила, что бабушка никогда не заворачивала голубцы одна, особенно, когда готовились к большим праздникам.Ей на помощь всегда приходили сестры или соседки. Это был целый ритуал с беседами за полночь и испонением народных песен (развлекали себя как могли) За ночь они могли «накрутить» два-три казана голубцов, который на следующий день мы уплетали с большим удовольствием, даже не подозревая, какой это титанический труд.