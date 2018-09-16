Немцы в городе: Пенсионеры из Германии толпами приезжают в Молдову выпить вина и подлечиться!

В центре Кишинева уже никого не удивляют организованные толпы иностранных туристов, следующих за гидом.

Эта фотография была сделана днем 14 сентября в центре Кишинева. Около тридцати немецких пенсионеров организованной группой шла за гидом в сторону Триумфальной арки. Было их человек тридцать. Гид, кстати, сам соответствующей наружности, что-то увлеченно им рассказывал на немецком о достопримечательностях Кишинева.

В принципе, такие организованные группы иностранных туристов в Кишиневе уже никого не удивляют. Если раньше иностранцы приезжали по двое-трое самостоятельно, на свой страх и риск, то теперь дело поставлено на поток.

Итак, давайте поразмышляем, зачем к нам ринулись толпы престарелых туристов из Западной Европы. Первое, что приходит на ум, - гастрономический тур (секс-тур сразу исключаем, пенсионеры все-таки). Поесть вкусной, здоровой и полезной пищи без всякой там химии и ГМО. Второе — решили приехать в Кишинев накануне нашего национального праздника Дня вина. Почему заранее? Люди ведь пожилые, чтобы из в толпе не затолкали, душу не вытрясли.

А молдавское вино — оно в любое время года вкусное! И третье - лечение. У нас же очень много частных клиник, где работают хорошие врачи, а цены на поправку здоровья на порядок ниже, чем в Западной Европе.

Приехали пенсионеры, мамалыги попробовали, стаканчик вина пропустили, обследовались в клинике, заодно и достопримечательности посмотрели!

ЛЕОНИД РЯБКОВ