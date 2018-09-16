Молдаванин, передумавший становиться инвалидом: «Подавитесь, уроды – помру под забором со справкой «Абсолютно здоров»!

Наши граждане и так морально сломлены, а их продолжают унижать, всячески указывая на их «второй сорт».

Недавно премьер-министр Филипп вставил пистон директору ЖД Молдовы за слишком шикарные палаты для вип-персон в их ведомственной больнице. Дескать, колонны из мрамора и огромная кровать – это перебор. Мы тогда посоветовали председателю кабинета министров без предупреждения посетить простую больницу в любом секторе Кишинева.

Вот где кошмар, по сравнению с которым «мраморные колонны» покажутся полной чепухой. Но даже мы – далеко не высокопоставленные чиновники – не представляли, какой ад творится в так называемом столичном ВТЭКе, куда несчастных отправляют семейные врачи для получения инвалидности и продления затяжных больничных. Вот рассказ одного из них, жителя столицы Сергея ВОЙТЕНКО, который забежал к нам в редакцию «КП» на чашку чая.

- Во ВТЭК меня погнала семейный врач. Дело в том, что я продолжительное время был на больничном, и она, по его истечении, потребовала, чтобы я сдал документы на получение инвалидности – дескать, продлевать больничный уже нельзя по закону.

- Ты не похож на инвалида. Прости, на человека с ограниченными возможностями…

- Мое заболевание внешне проявилось только в острой стадии, сейчас уже практически полностью восстановился. Но недельку-другую еще побыл бы дома – подумал, раз нет другого выхода, надо идти… В общем, пошел во ВТЭК.

- Что он из себя представляет?

- Ад на земле. Не знаю, по какой причине, но сейчас он один на весь Кишинев (раньше были по всем районам города). Я пришел в 8 часов утра (открывается в 9.00) и был… 28-м в очереди. Позже, поговорив с людьми, понял, что это ад не только по внешним признакам: оказалось, что сначала надо отстоять очередь, чтобы тебя записали на сдачу документов. Потом надо отстоять очередь на собственно сдачу. И, наконец, еще одна очередь – на получение документов с положительном или отрицательным заключением комиссии. Это в лучшем случае три разных дня, но, учитывая очередь и то, что прием одного человека длится около получаса, намного дольше. Никакой предварительно записи нет, никакой электронной записи нет, даже за деньги – только живая очередь. 21-й век, блин…

- Как на это реагируют люди?

- Представьте узенький коридор, где сидят люди с костылями и палочками, большинство преклонного возраста (смотри фото- прим. автора). Атмосфера гнетущая, я уже не говорю про запах… Эти наши граждане и так обижены жизнью и судьбой, а им еще «впаяли» многочасовое ожидание в очереди… Они и так морально сломлены, а их продолжают унижать, всячески указывая на их «второй сорт».

В общем, насмотрелся я на это и подумал: «Да ну ее к черту, эту инвалидность, даже если где-то свалюсь, то пусть подавятся и напишут – «Покойный был абсолютно здоров и дееспособен». Вышел с понедельника на работу, иными словами… К слову, насколько мне говорили, таких как я, кто отказался унижаться в этих очередях, доказывая, что у тебя за полгода не выросла рука или нога, очень много… Просто «забивают».

От редакции

Количество людей с ограниченными возможностями в Молдове составляет почти 200 тысяч человек. Большинство из них выходи за пределы квартиры крайне редко. Может быть, поэтому кажется, что их немного, но все равно вдумайтесь в эту цифру – это практически целый город Бельцы или Тирасполь… И унижать их начинают еще на стадии получения инвалидности, а потом они и вовсе становятся не нужными государству.

Сейчас перед выборами будет много хвалебных статей политологов про партии и их кандидатов. Один из таких многоопытных политологов-хамелеонов уже начал писать хвалебные оды властям. На фоне того, что переживают наши ущемленные во всех правах граждане, эти панегирики выглядят крайне ущербно.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ