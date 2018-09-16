Клеопатра Стратан попала в Бельгийские учебники по английскому языку

Молдавский исполнитель Павел Стратан сообщил на своей страничке в Facebook, что его дочь, певица Клеопатра Стратан, попала на страницы бельгийского учебника по английскому языку.

В бельгийском учебнике сообщается, что Клеопатра начала петь, когда ей было два года, а в три года она выпустила первый музыкальный альбом, который принес ей всемирную известность. Далее составители учебника предлагают детям ответить на вопросы про Клеопатру Стратан и Марка Ю — американского музыкального вундеркинда, играющего на фортепиано и виолончели, а также на главный вопрос задания: «Почему они считаются вундеркиндами?».

В 2007 году Клеопатра Стратан попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная исполнительница, выступившая на сцене и записавшая собственный альбом в возрасте трех лет.

Cleopatra Stratan se studiază in manualul de limba engleză al Belgiei. Bravo Cleopatra! Si multumiri Janinei Ticu pentru informatie!