ТОП – 10 самых влиятельных политиков Молдовы за годы независимости

За годы независимости, целый ряд политиков были у власти, что и обусловило их влияние в определенные периоды. ТРИБУНА решила разработать и опубликовать условный рейтинг самых влиятельных политиков за годы независимости.

1). Влад Плахотнюк

Безусловно, в руках лидера ДПМ сосредоточено столько власти, сколько никогда не было ни у одного молдавского политика. Он постоянно наращивал свое влияние, начиная с 2009 года, а в 2017 году (когда либералы покинули власть), получил полный контроль над законодательной и исполнительной властью в государстве, значительно увеличив и свой контроль над местной властью.

2). Владимир Воронин

Владимир Воронин был самым влиятельным молдавским политиком с 2001 по 2009 год, когда у власти была ПКРМ, лидером которой он является. Однако, по мнению некоторых экспертов, власть и влияние Владимира Воронина были все-таки не такими как у Влада Плахотнюка сейчас.

3). Мирча Снегур

Конечно, в первые годы независимости (до 1996 года), первый президент Республики Молдова Мирча Снегур был самым влиятельным политиком в стране. Особенно в период после провозглашения независимости, когда страной руководили в основном посредством указов главы государства.

4). Петр Лучинский

Петр Лучинский был одним из последних советских руководителей, а по возвращении в страну он был сначала председателем парламента (с 1993 по 1996 гг.), затем президентом (с 1997 по 2001 год). В этот период он оказывал решающее влияние на политические (и не только) процессы в Республике Молдова.

5). Влад Филат

Начинает оказывать существенное влияние на процессы в стране в 1998 году, когда становится главой Департамента приватизации и управления государственной собственностью. В 1999 году становится государственным министром, а в 2005 – 2010 гг. является депутатом парламента Республики Молдова. Влияние Влада Филата достигает своего пика в 2009 году, когда он становится премьер-министром страны. До 2013 года он был самым популярным и самым влиятельным политиком в Республике Молдова.

6). Думитру Дьяков

Думитру Дьяков становится депутатом парламента в 1994 году, а уже в 1995 году избран вице-председателем законодательного органа. Исполняет обязанности вице-спикера по 1998 год. В 1997 году основывает Движение за демократическую и процветающую Молдову (нынешняя Демократическая партия), а в 1998 году становится председателем парламента, и занимает эту должность до 2001 года. Его партия находится у власти с 1998 по 2000 год. В 2005 году Дьяков возвращается в парламент, а в 2009 году становится почетным председателем ДПМ, партии, которая находится у власти до сих пор, хотя лично Думитру Дьяков не занимает никаких государственных должностей.

7). Андрей Сангели

Он был премьер-министром Республики Молдова с 1992 по 1997 год и был одним из самых влиятельных политиков в тот период. Его политическая карьера пошла на спад после провала на президентских выборах в 1996 году.

8). Ион Стурза

Хотя был вице-премьером меньше года (1998-1999 гг.), а премьером только 9 месяцев (в 1999 году), Ион Стурза был признан одним из самых влиятельных политиков того периода. Его политическая карьера заканчивается в 2001 году, когда партия, главой списка которой он был (ДПМ), не проходит в парламент.

9). Думитру Брагиш

Думитру Брагиш был премьером Республики Молдова с декабря 1999 года по апрель 2001 года, а с 2001 по 2009 год был одним из лидеров оппозиции. В течение этого периода он был весьма влиятельным политиком.

10). Николай Андроник

Николай Андроник был «правой рукой» первого президента Республики Молдова Мирчи Снегура, поэтому оказал влияние на многие процессы, через которые прошла Молдова в первое десятилетие независимости, тем более, что Андроник занимал такие ответственные должности, как председатель парламента и премьер-министр.