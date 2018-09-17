Грандиозное скопление автомобилей на Паланке произошло из-за хаоса с паспортами

Украинские пограничники очень долго проверяют паспорта.

Вечером вчера, 16 сентября, тысячи жителей Молдовы возвращаются в страну после проведенных выходных на море в Одесской области. Однако на контрольно-пропускном пункте «Паланка» возникло грандиозное скопление автомобилей. Снимок происходящего опубликовал в паблике «Город без маршруток» житель Кишинева Владислав Фабрикантов.

- Паланка, въезд в Молдову. У украинских пограничников походу dial-up, судя по скорости обработки паспортов, - написал Владимир.

Он добавил, что обстановка на КПП очень нервозная. Многие граждане Молдовы негодуют из-за такого издевательства со стороны украинских пограничников.

Жительница Кишинева Виктория Бунеску рассказала о хаосе, с которым сталкиваются пассажиры на Паланке.

- Наши забирают паспорта у всех пассажиров. А забирать идешь у украинцев, потому что не они же забирали. Часто они не знают, куда отдать. Было, что паспорта целого автобуса отдали в другой автобус. Мы простояли минут 20 в самой таможне, на своем авто, и сами пошли искать свои документы, ибо был завал и автомобили, которые стояли позади нас, уже получили документы и не могли из-за нас выехать, говорит Виктория.

В создавшейся острой ситуации пассажиры обвиняют власть.

- Власть имущие пролетают со свистом, по дипломатическим паспортам. И плевать им на сограждан. Уже сколько лет такая муть на переходах, - отметил Игорь Белоковыльский.