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Общество
Президент Молдовы на этнокультурном фестивале заявил о важности сохранения русского языка
17.09.2018

XVII Республиканский этнокультурный фестиваль открылся в столице Молдовы.

Грандиозное мероприятие под девизом «Единство через разнообразие» собрало 60 этнокультурных организаций, представляющих 20 национальностей. Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Штефану Великому и показали национальные костюмы.

– Республика Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов, и нам нечего делить. Считаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы наша Молдова осталась навеки для наших детей и внуков, – обратился к собравшимся президент страны. 

Игорь Додон подчеркнул важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей страны – русскоязычные. Глава государства также сообщил об учреждении новой государственной должности - профильного советника. Такое решение было принято многочисленным просьбам представителей этнокультурных организаций страны. Указ об этом будет подписан в ближайшее время.


 
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