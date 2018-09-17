Додон – Западу: Не навязывайте то, что нам здесь не нужно

Сила тех, кто выступает за сохранение традиционных ценностей, традиционной семьи, в их разнообразии. Об этом в своей речи на закрытии Всемирного конгресса семей сказал президент Молдовы Игорь Додон.

Он отметил, что все мы разные, но верим в одни и те же ценности, в то, что стоит в основе человечества: в нормальные ценности, в семью, в доброту, передает aif.md.

– Уверен, что каждому из вас непросто в своих странах, не везде нас понимают или хотят понять. Но давайте зададим себе простой вопрос: если не мы, то кто? Что будет, если мы опустим руки? Посмотрите, какая волна поднимается против нас в России, в странах ЕС, в США, какая волна поднялась против нас после вчерашнего заявления. Но я уверен, что это должно сделать нас только сильнее, у нас нет другого выхода. Мы должны быть сильнее, и я вам обещаю, что я буду сильнее. Я сделаю все возможное, чтобы мы в Молдове, в этом непростом регионе, выстояли. Сохранить семейные ценности в наше время сложно, но я уверен, что Молдова выстоит, – подчеркнул Додон.

Глава государства также отметил, что Молдова, в которой 97% жителей – православные христиане, тоже разная. Треть жителей страны, более миллиона граждан, разговаривают на русском языке, и это не только русские, но и гагаузы, украинцы, болгары и другие национальности.

– Мы тоже разные, но большинство граждан Молдовы верят в те же ценности, что и вы, и это делает нас сильнее. Нам пытаются навязать несвойственную нам ценность. Уважаемые партнеры, друзья, братья с Запада, мы хотим с вами дружить, торговать, ходить друг к другу в гости – с визами или без виз, – но не навязывайте нам то, что нам не нужно. У нас никогда этого не было, и то, что у вас хорошо где-то там – это ваше внутреннее дело, но не надо навязывать это нам здесь насильственно, против нашей воли, – заявил президент Молдовы.

Додон подчеркнул, что Молдова будет дружить и с Западом, и с Востоком, но будет сохранять и охранять свою сущность, идентичность, потому что для нашей страны это свято.

– У нас нет сильной армии, нет газа и нефти, но у нас есть традиции, люди, вера, история – зачем это разрушать? Этим мы сильны и без армии, нефти и газа. У нас есть стержень, и мы это стержень обязаны сохранить, и я уверен, что мы его сохраним. Мы обязаны это сделать для наших детей, внуков и правнуков, – передать им то, что получили от своих предков. Я уверен, что наше поколение с этой задачей справится, и мы воспитаем достойное следующее поколение, – подытожил Додон.