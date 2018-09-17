Здоровье В Молдове подтверждены 282 случая кори В Молдове подтвержден еще один случай кори. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья. Таким образом, количество заболевших достигло 282 человек. Только в августе подтвердились 239 случаев заражения, пишет publika.md. Больше всего больных в населенных пунктах Чадыр-Лунгского, Вулканештского, Тараклийского, Кагульского, Кантемирского и Унгенского районов. На минувшей неделе первый случай кори выявили в Кишиневе. В стране продолжает действовать оранжевый уровень опасности в связи с распространением этого заболевания.

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