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Меркель обвинила Россию в дестабилизации ситуации в Республике Молдова
17.09.2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила Россию в дестабилизации обстановки во многих республиках бывшего СССР. Об этом она заявила перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в Литве, отметив, что „почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией”, передает IPN со ссылкой на dw.com.

В качестве примера этому утверждению канцлер назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане. Все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там внутренние конфликты, добавила Меркель.

В странах Балтии на ротационной основе размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО. Ангела Меркель подчеркнула, что подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия, в том числе в этой войне относятся и кибератаки.


 
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