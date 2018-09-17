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Общество
Стало известно, на каком месте Молдова по уровню человеческого развития
17.09.2018

Молдова заняла 112 место из 189 стран индекса человеческого развития. Об этом свидетельствует доклад ООН "Индексы и индикаторы человеческого развития" (ИЧР).

ИЧР рассчитывается с учетом таких критериев, как уровень образования, средняя продолжительность жизни, объем валового национального продукта на душу населения. Индекс является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.

Молдова по этому показателю замыкает группу стран с высоким уровнем человеческого развития, опередив, в частности, Кыргызстан и Таджикистан. Россия расположилась в этом рейтинге на 49 месте, Румыния — на 52, Белоруссия — на 53, Украина — на 88.

Список стран с самым высоким в мире уровнем жизни возглавила в 2018 году Норвегия, а в тройку вошли Швейцария и Австралия. В первой десятке — Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг (специальный административный район Китая), Швеция, Сингапур и Нидерланды. А вот государства с наиболее низким индексом человеческого развития стали Нигер, Южный Судан, Чад и Бурунди.

Вместе с тем в докладе отмечается, что в последнее время в мире наблюдается положительная динамика ИЧР. Как сказано в документе, "общемировой тренд показывает продолжающееся развитие человеческого потенциала, многие страны улучшают показатели по различным критериям индекса. Сегодня из 189 стран, для которых построен ИЧР, 59 стран находятся в группе стран с высоким ИЧР, и только 38 стран — в группе с низким ИЧР".


 
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