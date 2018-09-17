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Общество
Румыния дарит Молдове книги русских писателей
17.09.2018

Около пяти тысяч книг произведений классиков румынской литературы и русских писателей в переводе на румынский язык получил в дар филиал библиотеки имени Джордже Кошбука в Глодянах.

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Как сообщил Sputnik председатель Глодянского района Ион Леукэ, среди других подарков, которые передала румынская сторона этому учреждению, являющемуся филиалом библиотеки румынского уезда Бистрица-Нэсэуд, — детская литература, телевизоры и компьютеры.

"А недавно примары 19 населенных пунктов Глодянского района подписали договоры о сотрудничестве с представителями местных администраций уезда Бистрица-Нэсэуд. Еще раньше, в ноябре 2017 года, подобное соглашение заключили мы с председателем совета этого уезда Емилом Раду Молдованом", — рассказал Леукэ.

По его словам, оба региона нацелены на взаимодействие в сферах культуры, спорта, молодежи, образования, туризма, социальных нужд, транспорт и окружающей среды.

"В планах — оснастить кабинет кинетотерапии в Глодянах, реконструировать городской центральный стадион. Мы уже получили в этом году от румынских коллег материальную помощь в размере миллиона румынских леев", — отметил Леукэ.

Он добавил, что тесное сотрудничество Глодянского района развивается с румынскими уездами Прахова и Яссы, латвийской Елгавой и польским Петркувом-Трыбунальским.


 
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