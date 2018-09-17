Пока пчелы трудятся, праздные трутни за их спиной продают страну

В прошедшую субботу в Яловенах впервые прошел фестиваль «La gura teascului». Он бесславно провалился. Поводом проведения фестиваля стало подписание 15 сентября районным советом символической декларации об "объединении с Румынией". Об этом сообщил в социальной сети румынский депутат Константин Кодряну.

«Teasc», если кто не знает, ручная давильня для винограда с целью получения из него сока, который в процессе ферментации превращается в сусло, а затем в вино. Раньше этого праздника не было. Потому что не принято было крестьянину праздновать в разгар переработки винограда. Раньше в Яловенах был храмовый праздник села, который совпадал с окончанием сельхозработ. По этой ли причине или потому что фестиваль был организован в рабочую субботу (в связи с августовскими праздниками правительство объявило три субботы рабочими), но в назначенный день площадь «унири» в Яловенах полдня пустовала. Видно, плохо справились со своей задачей по привлечению на фестиваль зрителей из числа работников своих структур – вплоть до военкомата! - чиновники районного совета.

И только ближе к вечеру, когда на сцену вышла гостья из Румынии Ирина Логин, собралось сотни две зрителей. Маловато для такой титулованной артистки! Видно, плохо справились со своей задачей по привлечению на фестиваль зрителей из числа работников своих структур – вплоть до военкомата! - чиновники районного совета.

Выступали и другие известные певцы и танцоры, приглашенные из разных уездов Румынии, только зрителей не прибавлялось, а лишь убавлялось. Собственно, сами приезжие артисты и немногочисленная яловенская публика, в основном, из молодых мам с детьми и бабушек-дедушек, и создавали зрительскую массу. Самим виновникам торжества было не до праздника – выходные выдались солнечными, и они сполна использовали их для сбора винограда, который в этом году удался на славу. Ну а на откуп районным властям, организовавшим фестиваль, - дабы избежать для себя неприятностей в будущем - примары сел района отправили в райцентр представителей - для организации мини-выставок, создавших атмосферу праздника.

Таково мнение не только автора этих строк. Фестиваль «La gura teascului» вызвал разочарование и у других яловенцев, которые оставили свои отклики о субботнем событии в молдавскоязычной социальной группе на Facebook «Ialoveni - orasul soarelui». Приведу ряд из них в переводе.

Юрие Истратий: «А были ли на этом фестивале сами виноградари, чтобы похвастаться урожаем этого года или уже готовым молодым вином? Сомневаюсь, потому что люди вчера только еще собирали виноград и те, кто перекрыл центральную дорогу в Яловень, поступили нехорошо, преградив путь машинам, груженым ягодой. И они вынуждены были выезжать из города окольными путями. Такого рода праздники проводятся либо в воскресенье, когда люди посвободнее, либо в октябре, когда уже закончена уборка урожая и сельчанам есть чем похвастаться. Для того и существуют фестивали. А не для концертов с именитыми артистами, которых мы можем бесплатно слушать, когда хотим, по CD, YouTube либо по телевизору. Организаторы тупили, берясь за такое дело. Пусть впредь учтут свои ошибки, когда будут проводить другие фестивали».

Эльвира Латеско: «Этим фестивалем председатель района только пудрит мозги яловенцам…».

Родика Агрич-Васкан: «Шоу-молдовенеск для яловенцев ! Демпартия рулит!».

Светлана Заяц: «Слаба организация. Но спасибо за Ирину Логин, украсила праздник, дай Бог ей здоровья».

Родика Афтений: «Красивы эти фестивали, но из-за нищеты в стране нет у нас того настроения, с которым когда-то мы праздновали. Может быть, пора уже сделать что-то более полезное для населения? Слишком уж много дыр образовалось у нас, которые надо латать».

Мария БУИНЧУК