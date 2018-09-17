Румынизация Молдовы: Как в стране переписывают историю для уничтожения государства

Если ситуация не изменится, республике не избежать серьезных последствий.

Помните Михаила Задорнова? Точнее, его шутку про Молдову, что тамошнее население только и делает, что гордится быть румынами? Что ж, судя по тенденции, сатирик и писатель был недалёк от истины. Жёсткая правда состоит в том, что на самом деле в информационном пространстве Молдова фигурирует не так часто, это некое «пространство за шкафом» Европы.

Поэтому в относительной тишине Молдова уверенно превращалась в образец постсоветского паноптикума. Во-первых, национализм, раздуваемый там в 80-х и 90-х, изначально был каким-то кривым. После кричалок «Молдавия для молдаван» молдавские нацики решили стать большими румынами, чем сами румыны. Во-вторых, молдавский язык потребовали немедля приравнять к румынскому. В-третьих, несмотря на все исторические бредни в духе древних укров по поводу незаконности такого образования, как Молдавская ССР, румыны энтузиазмом не блистали. Нет, это, конечно, приятно, что хоть кто-то из прямоходящих желает быть румыном, но рассчитывать на усиленное дармовое питание им не стоит. Тем более что на фоне отделившегося Приднестровья молдавский паноптикум был подчёркнут ещё более ярко.

Время текло, уровень жизни падал. Вчерашние молдавские паны и князья нестройными толпами начали маршировать в сторону России подштукатурить или плиточку положить. И как показывает практика, лёгкая диета знатно прочищает мозги от националистических настроений, правда, окончательно не излечивает.

К тому же Румыния как-то особой радости по поводу перспективы вступления в её состав Молдавии так и не проявила. Нет, нациствующие товарищи, конечно, продолжают бредить «Великой Румынией», но даже они не смотрят на Молдавию в едином варианте – только стратегически важные и лакомые для Румынии куски. Став членом ЕС 1 января 2007 года, несмотря на победные реляции, Румыния осталась одной из беднейших стран Европы, впереди которой по нищете ковыляет разве что Болгария. Присев на финансовую иглу европейских инвестиционных фондов, которые под видом инвестирования румынской экономики подчинили практически весь рынок и всё производство Румынии, страна потеряла собственный суверенитет. Сейчас, по различным данным, около 30% румын живут за чертой бедности, поэтому предположить, что они решатся принять ещё целую ораву с приднестровским наследством, сложно.

Естественно, какими бы непроницаемыми ни были шоры, в Молдавии количество европейских националистических апологетов начинает падать. Поэтому власти решили просто наплодить новых адептов с европейско-румынскими взглядами, даже если эти взгляды не обоснованы ни одним объективным фактом. И, конечно, Кишинёв взялся за образование подрастающего поколения, которое должно вырасти румынами.

И, естественно, для этой цели на должность министра образования вновь и вновь рекрутировались весьма специфические граждане. Леонид Бужор занимал пост с 2009 по 2011 гг., ныне советник премьер-министра по вопросам образования, Михаил Шляхтицкий, селянин из Тырнова, возглавлявший министерство с 2011 по 2012 годы, Майя Санду, либералка из села Рисипень, несколько лет проходившая курсы «переподготовки» на Западе, сидела в кресле министра целых три года, до 2015-го, Корина Фусу, либералка, униатка и кладезь грамматических ошибок, была министром 2 года.

Это всё, конечно, разные люди. Одна часть вообще не имела к педагогической деятельности никакого отношения, другая прославилась громкими скандалами и периодическим попаданием впросак на пустом месте. Единственное, что их объединяет: все они граждане Румынии.

История румын для 4-го класса

Однако первый дрейф в сторону Румынии начался даже не при Шляхтицком. На пике «румынопоклонства» в 1990 году в образовательный процесс ввели предмет, который не имел аналогов в мировой истории, его не было даже в самой Румынии. Предмет именовался «История румын». Вплоть до 2006 года в головы юных молдаван заливалась отборнейшая псевдоисторическая ересь со смещёнными где надо акцентами и откровенным националистическим привкусом. В 2002 году после серии возмущённых отзывов историков, оставшихся по эту сторону реальности, а главное, ввиду недовольства ксенофобским характером сего предмета со стороны Совета Европы, был поднят вопрос об изменении данной дисциплины. Правда, реальное переименование и некоторое изменение содержания произошли только в 2006 году: «история румын» стала «интегрированной историей».

Но уже в 2012 году единоличным решением властей данный исторический нонсенс был возвращён в школу. А сами учебники отпечатали в Бухаресте на деньги инициативных групп униатов румынской стороны. И вот уже 6 лет независимые молдаване штудируют историю румын, несмотря на тот факт, что, по мнению многих историков, признаки румынской идентичности появились лишь в конце 18 века. А вот формирование молдавской идентичности началось веками ранее, основой которой, кстати, является молдавская письменность, так предательски для унионистов созданная на основе кириллицы. Таким образом, идентичность румын вторична по отношению к молдаванам.

Найди Румынию. Вот почему такой игры нет в контурных картах молдавских школ?

Даже если опустить всю непременно ксенофобскую направленность большинства учебников истории постсоветских лимитрофов, то даже чисто информационная составляющая «фолиантов» история румын (а их наплодили уже не один вариант) под большим вопросом. К примеру, всей Второй мировой войне посвящено не более четырёх страниц, а учебники для 5-го класса вообще написаны языком пропагандистов-профессионалов с разнообразной мишурой терминологии, за которой прячут дешёвую агитацию, благодаря чему школьники просто не понимают написанного. Взглянуть, что пишут новоиспечённые румыны, стоит, чтобы потом не удивляться процессам внутри Молдовы.

Итак, небольшое погружение в потустороннюю реальность. Вот что пишут в учебнике «Всеобщая история. История румын. Новое время. Для 7 класса»: «Россия пыталась скрыть свои агрессивные намерения, провозгласив себя защитницей христиан, порабощённых мусульманами». Что тут скажешь?

Молдавский учебник.

Но далее следует уж вовсе какая-то рабская логика псевдоисториков, которые буквально готовы броситься в объятия Османской империи: «Российская администрация требовала денежных и военных взносов, которые, особенно в конце войны, намного превышали размер дани, выплачиваемой ранее османам, что ослабляло экономику княжеств». Я даже не стану упоминать, что господарь Молдавии Константин Ипсиланти сам молил императора Александра I, а до него Павла I, ввести русские войска, и прочие подробности. Просто автору любопытно, о какой экономике и какого княжества может идти речь, если часть территории современной Румынии и Молдавии, включая Бухарест и тогдашнюю столицу Молдавии Яссы, входили в состав Порты…

Конечно же, знатная часть политических пинков досталась и советскому периоду. «Новая республика (имеется в виду МССР. — Прим.) должна была содействовать большевизации региона на левобережье Днестра, а в подходящий момент революционизировать общую ситуацию на Балканах. Так, следовало расширение сферы влияния большевистского государства на юго-запад, на Балканы и Центральную Европу». Старые добрые нотки в стиле «щит на пути азиатско-большевистских орд». Правда, данные открытия уже из учебника «История румын. Для 9-го класса».

История Второй мировой — вообще отдельная песня. К примеру, особое место занимает откровенно нацистский диктатор Йон Антонеску, режим которого, по мнению молдавских напёрсточников, был «военный, авторитарный, но умеренный, толерантный по отношению к оппозиции». Благодаря каким тяжёлым наркотикам диктатор, упразднивший все политические партии, отправивший тысячи евреев в концлагеря и отменивший разделение ветвей власти, чтобы собрать все плётки в своей руке, может быть толерантным, я не знаю. Зато Сталин выставлен чуть ли не самим Дракулой, которого некоторые недоучки считают румыном, хотя сам Влад Цепеш просто не мог знать, кто такие румыны… Вот такие каламбуры.

Молдавский учебник.

В общем, румынизация Молдавии идёт семимильными шагами. Даже уже заученные неуклюжие агитационные мифы молодёжь требуют позже не менее неуклюже повторить. И к уровню образования или владения материалом это не имеет никакого отношения. К примеру, некоторые молдавские тесты на знание пройденного не подразумевают и намёка на логическое и критическое мышление у учеников.

Молдавский учебник.

На приведённой фотографии один из тестов. Ученику предлагается на основе размытого, как сопли на платке, фото доказать «аннексию» Бессарабии Советским Союзом. Мало того, что на основе данного фото можно лишь доказать факт дрянного качества полиграфии, так сам вопрос не только содержит ответ, но и не позволяет усомниться в его верности. И «кол» схлопочешь, и изгоем станешь.

При этом молдавские оптимисты, оставшиеся по эту сторону реальности, продолжают твердить, уповая на перепись населения аж 2004 года, что румынами, несмотря на многолетнюю пропаганду, считают себя лишь чуть более 2% граждан Молдавии. Во-первых, много воды с тех пор утекло, и агитация отнюдь не надеялась переубедить граждан старшего поколения – она «воспитывала» молодёжь. Во-вторых, создавая пространство и информационную среду, в которой выгодно быть униатом, непосредственно в Кишинёве власть имущие готовили те толпы, что будут позже играть волю народа. Старый как мир сценарий…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ