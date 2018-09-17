Врезавшемуся в президентский кортеж водителю грозит штраф или тюремный срок

Водителю грузовой машины, спровоцировавшему ДТП с президентским кортежем, грозит крупный штраф, неоплачиваемые общественные работы или тюремный срок.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву, пишет tv8.md.

«Если его признают виновным, водителю грозит штраф в размере до 32 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремный срок до трех лет с лишением или без лишения права управлять транспортными средствами до двух лет», - сказала пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

Напомним, что 9 сентября грузовой автомобиль столкнулся с машиной главы государства и его охраны. В результате ДТП Игорь Додон и его сын получили незначительные травмы, а мать президента доставили в больницу.