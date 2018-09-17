Ссоры в семье с маленьким ребенком. Муж не хочет помогать

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Семья
Одной из распространенных проблем, которые настигают молодых родителей, часто является то, что муж недостаточно помогает или вовсе отказывается помогать жене. Не участвует в уходе за ребенком, не помогает по хозяйству, а часто еще и возмущается, что супруга недостаточно уделяет внимания ему и не справляется с домашними делами. Как быть в такой ситуации советует психолог Ганна Савченко.
Какое событие в семье могло бы ознаменоваться большим счастьем, чем появление ребенка! И многие супружеские пары ждут этого с нетерпением и радостью, представляя, как совсем скоро в их доме будет звучать милое гуление младенца, топот маленьких ножек и конечно же детский смех. Но когда это случается, нередко отношения начинают трещать по швам. Казалось бы, так ждали появления этого счастья, а пришли сложности в отношениях, конфликты, взаимное недопонимание или непонимание вовсе.
Одной из распространенных проблем, которые настигают молодых родителей, часто является то, что муж недостаточно помогает или вовсе отказывается помогать жене. Не участвует в уходе за ребенком, не помогает по хозяйству, а часто еще и возмущается, что супруга недостаточно уделяет внимания ему и не справляется с домашними делами. Запускается процесс взаимных упреков и обид, в котором супруги никак не могут понять, что же происходит в их отношениях.
Что делать? Пожалуй, стоит начать, с того, чтобы разобраться в причинах и внимательно глянуть на реальность еще раз. Почему женщина после родов стала невнимательна к мужу, раздражена, обидчива? Повинны во многом гормоны и усталость.
Новый мамин мир
Мужской же организм не подвергается таким изменениям, у него не включаются биологические механизмы отцовства, все остается по-прежнему, за исключением появившегося дитя и жены превратившейся в нервный комок.
Молодая мама (и неважно, сколько ей лет) нервничает, что все заботы о ребенке и хозяйстве возлагаются на ее плечи, что она 24 часа в сутки находится в режиме обслуживания детских и семейных потребностей, ранится о несправедливость своей утомленности, перепадов настроения и бесконечного стресса от новой роли. А тут еще и конфликты.
Она раздражена тем, что муж не помогает, а когда помогает - делает это не так. При этом он еще и не доволен, что ему внимания не уделяется достаточно и вообще дом потерял былой уют. Реальность женщины в момент наполнилась бесконечным бегом вокруг младенца, скачками настроения, тревожностью, физиологическими изменениями и это происходит в изоляции, так как все общение мамочки строится вокруг малыша.
Новый папин мир
И чтобы он ни сделал — это не то и не так, недовольство, обидчивость, претензии… Отсутствие нежности и близости увеличивают ощущение брошенности и одиночества у мужчины. А при таком наборе очень хочется от этого избавиться — значит надо компенсировать (компьютер, друзья, футбол...), и помогать совсем не хочется на фоне вечного двухстороннего недовольства.
Фундамент для ссор положен. Два взрослых, но таких растрепанных от переживаний и произошедших изменений человека, никак не могут собраться, чтоб прийти друг к другу на встречу, услышать и договориться о том, как жить дальше и справляться с кризисом.
7 шагов к позитивным изменениям
Давайте друг другу отдыхать. А один из способов отдыха — это смена деятельности.
В это время легко уйти в родительство и бывает сложно сохранять супружество, но не по причине появления малыша, а от того, что надо выстраивать все по-новому. В этой ситуации отражаются многие проблемные места в отношениях, которые раньше были не заметными либо их игнорировали, все обостряется. Самое время это разрешить.
Кризис рождения ребенка может быть не только разрушающим отношения, но и наоборот — скрепляющим и объединяющим. Это время нового опыта во взаимоотношениях, проявления внимания друг к другу, новое знакомство, как друг с другом, так и с самими собой. Любой кризис — это место нашего развития, ведь научиться чему-то новому мы можем только при появлении чего-то неизвестного для нас.
Это время, когда внимание и забота нужны всем больше, чем когда-либо, поэтому постарайтесь проявлять их как можно больше. Помните, что сейчас непросто всем и старайтесь друг друга поддерживать.
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