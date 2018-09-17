Ссоры в семье с маленьким ребенком. Муж не хочет помогать

Одной из распространенных проблем, которые настигают молодых родителей, часто является то, что муж недостаточно помогает или вовсе отказывается помогать жене. Не участвует в уходе за ребенком, не помогает по хозяйству, а часто еще и возмущается, что супруга недостаточно уделяет внимания ему и не справляется с домашними делами. Как быть в такой ситуации советует психолог Ганна Савченко.

Какое событие в семье могло бы ознаменоваться большим счастьем, чем появление ребенка! И многие супружеские пары ждут этого с нетерпением и радостью, представляя, как совсем скоро в их доме будет звучать милое гуление младенца, топот маленьких ножек и конечно же детский смех. Но когда это случается, нередко отношения начинают трещать по швам. Казалось бы, так ждали появления этого счастья, а пришли сложности в отношениях, конфликты, взаимное недопонимание или непонимание вовсе.

Одной из распространенных проблем, которые настигают молодых родителей, часто является то, что муж недостаточно помогает или вовсе отказывается помогать жене. Не участвует в уходе за ребенком, не помогает по хозяйству, а часто еще и возмущается, что супруга недостаточно уделяет внимания ему и не справляется с домашними делами. Запускается процесс взаимных упреков и обид, в котором супруги никак не могут понять, что же происходит в их отношениях.

Что делать? Пожалуй, стоит начать, с того, чтобы разобраться в причинах и внимательно глянуть на реальность еще раз. Почему женщина после родов стала невнимательна к мужу, раздражена, обидчива? Повинны во многом гормоны и усталость.

Новый мамин мир

Гормональный фон женщины природой так устроен, что с появлением младенца все ее внимание переключается на него, чтобы он выжил. И готовиться к этому моменту женский организм начинает с момента зачатия. Отсюда и странное проявление мамы – сниженное влечение к мужу, недостаточная внимательность к нему, даже рассеянность в вопросах, не касающихся ребенка. Центром ее вселенной становится он - малыш.

Мужской же организм не подвергается таким изменениям, у него не включаются биологические механизмы отцовства, все остается по-прежнему, за исключением появившегося дитя и жены превратившейся в нервный комок.

Молодая мама (и неважно, сколько ей лет) нервничает, что все заботы о ребенке и хозяйстве возлагаются на ее плечи, что она 24 часа в сутки находится в режиме обслуживания детских и семейных потребностей, ранится о несправедливость своей утомленности, перепадов настроения и бесконечного стресса от новой роли. А тут еще и конфликты.

Она раздражена тем, что муж не помогает, а когда помогает - делает это не так. При этом он еще и не доволен, что ему внимания не уделяется достаточно и вообще дом потерял былой уют. Реальность женщины в момент наполнилась бесконечным бегом вокруг младенца, скачками настроения, тревожностью, физиологическими изменениями и это происходит в изоляции, так как все общение мамочки строится вокруг малыша.

Новый папин мир

Папа продолжает жить примерно в том же режиме, что и раньше, обосновывая это тем, что он работает и устает. Ему необходимы отдых и полноценный сон, а что делать с ребенком он вообще не знает, поэтому и браться за это не будет — не мужское это дело (самый простой способ решить все сложности). При этом он, в свою очередь, нервничает, что жена погрузилась в чадо, ему теперь с ней даже поговорить нормально не получается, потому что единственная тема, которая может поддерживаться в разговоре – вот это маленькое орущее «счастье».

И чтобы он ни сделал — это не то и не так, недовольство, обидчивость, претензии… Отсутствие нежности и близости увеличивают ощущение брошенности и одиночества у мужчины. А при таком наборе очень хочется от этого избавиться — значит надо компенсировать (компьютер, друзья, футбол...), и помогать совсем не хочется на фоне вечного двухстороннего недовольства.

Фундамент для ссор положен. Два взрослых, но таких растрепанных от переживаний и произошедших изменений человека, никак не могут собраться, чтоб прийти друг к другу на встречу, услышать и договориться о том, как жить дальше и справляться с кризисом.

7 шагов к позитивным изменениям

Как же пережить этот не легкий период?

Давайте друг другу отдыхать. А один из способов отдыха — это смена деятельности.

Папе после работы малыша на живот — и может смотреть телевизор, планшет, читать книгу… Мама в это время может сходить в душ, выпить чай, выйти в магазин. Смените картинки, и уже будет немного легче.

Будьте нежнее и внимательнее, чаще благодарите друг друга, а вот критику постарайтесь убрать из общения. Нервишки у обоих сейчас не стальные канаты — отнеситесь к ним бережнее. А доброе слово лишний раз только поддержит.

Просите о конкретных действиях, а не рассчитывайте, что должен догадаться кто-то сам. Люди и при спокойной жизни не особенно догадливы, а в режиме напряжения эти способности у нас почти обнуляются. Формулируйте свои просьбы четко и ясно.

Помните, что с появлением в вашей жизни родительства, супружество не исчезает. Старайтесь хоть немного, но проводить время вдвоем. Это может быть и прогулка, и попить где-то кофе, посмотреть вместе кино. Время для двоих.

Уберите из своей речи слово «должен» оно вызывает протест у двоих и у мамы, и папы — оно ядовитой змеей жалит слух еще больше, вызывая раздражение. Старайтесь находить занятия приятные друг другу, а те, что не очень доставляют удовольствия — делить пополам.

Мамам! Помните про свои гормональные изменения и старайтесь ими не размахивать, как мечом правосудия.

Папам! Если вам не хватает внимания жены, освободите ей время на отдых и вероятнее всего у нее найдутся силы и на вас.

В заключение

С появлением ребенка в семье, наступает достаточно сложный период. Много сложностей испытывают как мужчина, так и женщина, это не простое время и эмоционально и физически для двоих. И основная сложность заключается в глобальном изменении уклада жизни супругов, к которому, на практике, многие оказываются совершенно не готовы.

В это время легко уйти в родительство и бывает сложно сохранять супружество, но не по причине появления малыша, а от того, что надо выстраивать все по-новому. В этой ситуации отражаются многие проблемные места в отношениях, которые раньше были не заметными либо их игнорировали, все обостряется. Самое время это разрешить.

Кризис рождения ребенка может быть не только разрушающим отношения, но и наоборот — скрепляющим и объединяющим. Это время нового опыта во взаимоотношениях, проявления внимания друг к другу, новое знакомство, как друг с другом, так и с самими собой. Любой кризис — это место нашего развития, ведь научиться чему-то новому мы можем только при появлении чего-то неизвестного для нас.

Это время, когда внимание и забота нужны всем больше, чем когда-либо, поэтому постарайтесь проявлять их как можно больше. Помните, что сейчас непросто всем и старайтесь друг друга поддерживать.