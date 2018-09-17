Важный экономический рост: ВВП Молдовы увеличился на 5,2% во II квартале 2018 года

Внутренний валовой продукт вырос в Молдове за год более чем на пять процентов. В апреле-июне он превысил 41 миллиард леев. Самый значительный рост показали торговля - более чем на 20% и промышленность - там рост превысил 15%.

Доля строительной сферы в структуре роста ВВП составила почти 10 с половиной процента, сельского хозяйства – около шести.

По прогнозам МВФ, по итогам нынешнего года рост ВВП составит в нашей стране 3,8%. Объем ВВП достигнет 163 млрд леев, превысив на 3 млрд запланированный уровень.