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Экономика
Важный экономический рост: ВВП Молдовы увеличился на 5,2% во II квартале 2018 года
17.09.2018

Внутренний валовой продукт вырос в Молдове за год более чем на пять процентов. В апреле-июне он превысил 41 миллиард леев. Самый значительный рост показали торговля - более чем на 20% и промышленность - там рост превысил 15%.

Доля строительной сферы в структуре роста ВВП составила почти 10 с половиной процента, сельского хозяйства – около шести.

По прогнозам МВФ, по итогам нынешнего года рост ВВП составит в нашей стране 3,8%. Объем ВВП достигнет 163 млрд леев, превысив на 3 млрд запланированный уровень.


 
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