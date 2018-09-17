Санду: Заявления Плахотнюка о промолдавском векторе - попытка режима спасти собственную шкуру

Заявления председателя ДПМ Влада Плахотнюка о промолдавском векторе ДПМ - "лишь попытка режима спасти собственную шкуру", - об этом заявила в понедельник председатель оппозиционной Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", комментируя по просьбе журналистов заявления лидера ДПМ Влада Плахотнюка по этому поводу, она отметила, что "ДПМ, причастная к систематичному разрушению Молдовы и обману простых граждан, переживает кризис идей".

"ДПМ пытается найти новый слоган, который позволит спасти шкуру ее сторонникам. Но граждане уже не верят словам демократов - все прекрасно понимают, что ДПМ действует только в интересах воров. ДПМ на практике доказала, что полностью противоречит всем основным демократическим принципам, хотя еще пытается позиционировать себя, как проевропейская", - сказала Санду.

Она отметила, что "ДПМ уже ничто не спасет, и ни одно заявление или действие не прибавит ей политического рейтинга".