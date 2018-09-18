Филип: Цифры не врут

Премьер-министр Павел Филип выразил удовлетворение достигнутым экономическим ростом во втором квартале этого года. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в понедельник на своей странице в facebook.

"Неделя начинается с хороших новостей. Во втором квартале экономический рост составил 5,2%, а за полугодие рост ВВП составил 3,5%. Цифры не врут. Они говорят о том, что мы идем в правильном направлении", - подчеркнул Филип.

Он сделал ссылку на страницу министерства финансов в социальных сетях. В размещенном на ней сообщении отмечается, что в первые восемь месяцев нынешнего года в бюджет поступило 23 млрд. леев - на два миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года.

"Это означает, что удается стимулировать бизнес и сокращать теневую экономику. Последуют инвестиции в здравоохранение, образование, инфраструктуру. Последуют инвестиции для людей", - отмечается в сообщении.

Премьер полон решимости довести до конца реформы, в том числе в области правосудия. Об этом он заявил на встрече в понедельник ы Кишиневе с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен (Satu Kahkonen).

По мнению премьера, результаты социальной политики возглавляемого им правительства - налицо: программы "Первый дом", "Хорошие дороги для Молдовы", "Талоны на питание".

При этом глава молдавского правительства перечислил успехи в экономике, о чем свидетельствует рост ВВП во втором квартале на 5,2%, а в целом за полугодие - на 4,5%.

"Средняя зарплата по экономике выросла на 33%, а размер средней пенсии впервые превысил прожиточный минимум", - отрапортовал он.

Премьер выразил признательность Всемирному банку (ВБ) за постоянную помощь Молдове, в том числе выделенный в июле очередной транш в $33,7 млн. на "Операционные политики развития". При этом он выразил уверенность в успешной реализации Стратегии партнерства с ВБ до 2021 г.

Согласно сообщению, собеседники обменялись мнениями о принятых парламентом законах, касающихся амнистии капитала, налоговой реформы и поддержки бизнеса.

В настоящее время портфель ВБ в РМ включает 13 проектов на $327 млн. А всего с 1992 г. группа ВБ предоставила РМ более $1 млрд..