Гражданам Молдовы важно знать: как выглядят новые банкноты в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк продемонстрировал образцы новых купюр.

Гражданам Молдовы важно знать, как будут выглядеть новые евро. Изменился дизайн купюр номиналом 100 и 200 евро.

Изображение на купюрах второго поколения серии «Европа» будет более крупным и четким, цвет надписей меняется при разглядывании под разными углами. При этом цветовая гамма осталась прежней. При печати используется специальная голограмма со знаком €. В виде голограммы и водяного знака на серебристой полоске справа от номинала размещен портрет финикийской царевны Европы. На вершине серебристой полоски на спутниковой голограмме отображаются маленькие символы, которые перемещаются по номеру и становятся яснее под прямым светом.

Изменится и размер купюр - теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования их в банкоматах. Длина при этом останется прежней.

В ЕЦБ выпуск новых банкнот объяснили борьбой с фальшивомонетчиками. Новые деньги сложнее подделать из-за использования инновационных функции безопасности.

Банкноты появятся в обращении с 28 мая 2019 года.

Купюру в 500 евро постепенно выводят из оборота, так как она часто используется в преступных схемах. Банкноты старого образца остаются законными.