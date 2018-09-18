В Кишиневе откроют первый центр стерилизации бездомных собак

Первый центр стерилизации бездомных собак откроется скоро в Кишиневе. Строить его начали четыре месяца назад. Сейчас рабочие уже ставят вольеры, где будут содержать собак после операции.

Оборудование для ветеринарного кабинета уже закупили. Деньги на препараты и еду для собак тоже перечислят из муниципального бюджета.

"Представители управления ЖКХ вместе с ветеринарами должны начать закупку необходимых лекарств и еды. Также центру нужно получить разрешение Национального агентства продовольственной безопасности", - сообщил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Сколько в городе бездомных собак, в мэрии сказать не могут. Но очевидно, что это число постоянно растет.

"Это серьезная проблема для муниципия. Мы рассчитываем на помощь волонтеров, неправительственных организаций, открывших приюты для животных, чтобы решить эту проблему гуманным способом", - сказал Руслан Кодряну.

На строительство муниципального центра стерилизации бездомных животных потратят около миллиона леев.