Стало известно, под каким девизом пройдут Дни вина в этом году (Видео)

Много хорошего вина и молдавские традиции. Под таким девизом в этом году на главной площади страны будут проходить Дни вина. В Кишиневе шестого и седьмого октября лучшие вина представят 60 местных производителей. Кроме того, посетители смогут увидеть процесс изготовления вина в так называемом крестьянском дворике.

"Мы обустроим три зоны, которые будут символизировать села Молдовы из трех разных регионов. Посетители смогут заходить и пробовать вина, рассматривать изделия ручной работы, узнавать о типичных для региона ремеслах, фольклоре и блюдах местной кухни", - сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

На винных комбинатах страны в этом году ожидают приезда большого числа туристов.

"Мы организуем экскурсии в подземные подвалы,представим интересную коллекцию, которая включает вина 1990, 2001, 2002 годов. У нас есть дегустационных залы во французском стиле, всего четыре зала", - сообщила представитель винкомбината Алла Валяну.

Впервые молдавские дни вина пройдут и в румынском уезде Ильфов. Наши производители вина приедут в коммуну Снагов.

"Румынским потребителям свою продукцию представит 21 производитель вина из Молдовы. Но производство вина предполагает определенную инфраструктуру, которая также привлекает внимание. Поэтому предлагать будем и продукты питания", - сказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

В прошлом году в Национальном празднике вина приняли участие 47 виноделов.