Праздничный концерт в Органном зале, посвященный 40-летней деятельности

Праздничный концерт по случаю 40-летия создания Органного зали и 30-летия основания Национального камерного оркестра состоится 19 сентября в 18.30 и откроет новый концертный сезон, сообщает МОЛДПРЕС.

На концерте выступят все творческие коллективы Органного зала: Национальный Камерный Оркестр, Национальный камерный хор, солисты Анна Стрезева, Ион Негурэ, Штефан Негурэ и Ион Жосан. В качестве специальных гостей выступят первая органистка Органного зала Светлана Бодюл (Мальта) и скрипач Илиан Гырнец (Германия). Прозвучат произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского, Дворака и других известных композиторов.

В этот же день в 18.30 в Национальном театре им. М. Эминеску состоится премьера спектакля «Карнавал» И.-Л. Караджале. Спектакль откроет четвертую встречу румынских национальных театров, которая будет проходить в молдавской столице 19-30 сентября. В четверг, в 18.30 в Государственном русском драматическом театре им. А. П. Чехова покажут спектакль «Пришел мужчина к женщине» С. Злотникова.

В пятницу, 21 сентября, 18.00 в театре «С улицы Роз» состоится спектакль «Наш городок» Т. Уайлдера, а в 19.00 в Национальном театре им. М. Эминеску – «Письмо» Караджале, спектакль представит театр им. И.Л. Караджале (г. Бухарест). В 18.00 в Национальной филармонии им. С. Лункевича выступит симфонический оркестр «Magia Naiului». В 18.30 в театре им. Чехова – трагикомедия «Забыть Герострата!» Г. Горина, в театре им. Э. Ионеско – спектакль «Мертвые города» в постановке М. Чарквиани, спектакль покажут актеры драмтеатра им. В. Гуния (город Поти, Грузия).