Неизвестные факты о депутате-социалисте, который нацелен на новый депутатский мандат!

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выдвинула кандидатом в депутаты от одномандатного округа Кэушень депутата Олега Кучука. В связи с этим, предлагаем вашему вниманию более подробную информацию о депутате.

Как сообщает ТРИБУНА, Олег Кучук родился 6 июля 1971 года в селе Сэлкуца, района Кэушень. Является выпускником Аграрного университета Молдовы и по профессии он инженер-технолог. Является председателем Территориальной организации ПСРМ. В 2010 году числился в списках кандидатов в депутаты от Партии коммунистов Республики Молдова под №94.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году получал доходы из нескольких источников. В качестве депутата получил 59 022,11 леев, в качестве сотрудника ПСРМ – 13 121,7 леев, в качестве местного советника примэрии города Кэушень – 1 953 леев, а также в качестве советника Районного совета Кэушень – 2 790 леев.

Депутат владеет участками земли, один из которых был приобретен в 2008 году, и площадь которого 0,02390 га, а второй был приобретен в 2008 году, и его площадь 0,09880 га.

Депутат владеет 4 квартирами и автомобилем модели ВАЗ 21099, 2002 года выпуска, который был приобретен в 2015 году. Еще Кучук владеет предметами, совокупная стоимость которых превышает 15 и 20 средних заработных плат по экономике.

Олег Кучук является депутатом с июня 2017 года. За истекшее время он был автором и соавтором 20 законодательных инициатив. Из них 16 на рассмотрении, 3 отклонены и одна на этапе утверждения.

Кучук является членом парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, членом Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации, а также членом групп дружбы со Швейцарией, Россией, Бельгией, Испанией, Беларусью, Чехией, Грецией, Германией, Францией, Италией, Китаем и Украиной. Состоит в браке с Лилией Кучук.

Андриана Кептине