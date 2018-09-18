Что скрывается за решением ДПМ стать партией про-Молдова

Решение ДПМ стать партией про-Молдова было предсказуемым. Об этом говорится в политическом анализе, опубликованном на www.coment.md.

«В результате ухудшения отношений с ЕС, ясно было, что ДПМ не может и впредь оставаться проевропейской партией. Об этом, правда, немного «завуалировано», было объявлено лидером ДПМ Владом Плахотнюком и на Съезде партии», – отмечает источник.

Согласно источнику, «абсолютно очевидно, что это решение ДПМ предвыборного толка». «ДПМ много лет безуспешно трудилась на проевропейском сегменте. Если ранее на этом сегменте, в борьбе с ЛП и ЛДПМ ДПМ удавалось урвать свой «кусок», то теперь, в борьбе с ПДС и ППДП у демократов нет никаких шансов. Более того, на фоне ухудшения отношений с Брюсселем, и решения правой оппозиции участвовать в выборах сообща, ДПМ рискует не набрать даже того количества голосов, что ей удавалось набирать ранее. Поэтому ДПМ решила вернуться к «центризму», который ранее был очень эффективен, и даже сделать несколько шагов влево», – отмечается в материале.

Автор отмечает, что «этот тактический ход ДПМ также призван «прикрыть» некоторые действия власти в последнее время». «Владея всей властью в государстве, ДПМ запустила ряд социальных проектов, которые нацелены на более широкий сегмент избирателей, вне геополитики. Никто не может точно сказать, какова доля этого электората, но он, несомненно, дает ДПМ больше пространства для маневра», – говорится в анализе.

По мнению автора, «у ДПМ есть большая проблема под названием ПСРМ». «Социалисты уже давно позиционируют себя как партия про-Молдова, и в отличие от ДПМ, они делают упор не только на материальный аспект «доктрины», но и на ее идеологическую составляющую – язык, историю, прошлое, выдающиеся личности, флаг и др. ПСРМ доказала, что дорожит этими ценностями независимо от политической конъюнктуры, геополитики и избирательной составляющей, а системный подход ПСРМ вызвал доверие граждан, сделав ПСРМ самой популярной партией в стране, которая единолично доминирует на левом политическом фланге», – говорится в материале.

Кристина Пендя