Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад

«Не поеду, даже если насильно повезешь», — сказал 14-летний сын Инги. Семья сейчас отдыхает в Литве. Если бы муж нашел работу с достойной зарплатой, они остались бы на родине.

Жизнь в Швеции Инга охарактеризовала так: «Нам обещали золотые горы, а попали мы в ад». По словам Инги, несмотря на то, что зарплата в Швеции большая, но и расходы там немаленькие. «Строительный бизнес в Литве восстанавливается, а мой муж всю жизнь работал строителем, и здесь в Швеции тоже. Если мы останемся, он и здесь найдет такую работу», — считает Инга.

Семья уехала в Швецию, поскольку до этого туда на несколько сезонов уезжал работать ее супруг. «Люди, к которым мы ехали, обещали и работу, что дети будут ходит в школу. Но работы не было. Муж работал нелегально, никто не помог оформить документы, только помогли зарегистрироваться», — рассказала Инга о первом разочаровании. Сначала семья жила в доме, который им по договоренности передали в безвозмездное пользование.

Надо было лишь присматривать за окружением и платить коммунальную плату. Но через три месяца хозяева потребовали от квартирантов большую сумму. Другие люди помогли семье найти новое жилье. Муж Инги искал работу на стройке, а сама Инга работать не собиралась: «Моя работа — возить детей в школу и назад».

Правда, и она не сидела без дела, изучала шведский язык. Инга сказала, что они решили уехать из Литвы ради детей. Сначала было все хорошо, казалось, что цель достигнута. Но потом у старшего сына начался стресс, он перестал учиться, думал только о Литве, говорил, что ничего не хочет, — рассказала женщина о переживаниях подростка. — Тогда ему навстречу пошли шведские учителя, делали все, чтобы ему стало лучше, но он все равно ничего не хотел, плакал».

Несладкой жизнь в Швеции показалась и мужу Инги, который работает там не первый год. «Сначала все было хорошо. Они работали вчетвером, он и трое шведов. Сначала говорили по-английски, а потом стали между собой говорить по-шведски, обговаривать, оскорблять, — рассказала Инга. — Проявилось это отношение — вот вы эмигранты». В семье у Инги трое школьников — первоклассник, семиклассник и девятиклассник. Скоро у них начнется учебный год в шведской школе. По словам Инги, в Швеции практически ничего школьникам покупать не надо.

«В Швеции это бесплатно. Не разрешили даже свои карандаши принести, — рассказала женщина. — Каждому ребенку выдают компьютер. Я должна купить портфель и спортивную форму, все остальное — дают бесплатно: тетради, карандаши, ручки. Если ребенок теряет — дают другие». «Все ученики и школьный персонал едят одинаковую еду. Нет социального разобщения», — рассказала Инга.

В Литве, по ее подсчетам, чтобы собрать в школу трех школьников перед первым сентября надо отдать 670 евро только на самое необходимое — без рабочих тетрадей и питания. Она подсчитала, что в Литве семье из 5 человек на жизнь достаточно 1300 евро. 500 евро — аренда жилья и по 200 в неделю на питание и другие необходимые расходы. Еще сколько-то на коммунальные расходы. Она заметила, что питание примерно в такую же сумму обходится и в Швеции, но некоторые цены явно отличаются.

«Хотя в Швеции кое-что дешевле. Бананы дешевле, сыр намного дешевле. Многое дороже, но есть много и более дешевых товаров, — сказала Инга. — Бывают и акции». И если цены на питание похожие, то развлечения в Швеции намного дешевле. «Если мы едем в парк аттракционов на весь день, то платим за билет 200 шведских крон, или 20 евро. И тогда дети весь день могут кататься на чем хотят. А здесь за 5 минут 6-7 евро», — удивлялась женщина.

Семья отдыхает в Литве с июня. За это время они немало поездили по Литве, только старались обходить одно место — ул. Басанавичюса в Паланге из-за высоких цен на аттракционы. Кстати, больше чем цены семью в Литве удивили местные жители. «Мы ехали через Расейняй, а там — ни одного молодого лица. Либо спившиеся, либо еле двигающиеся старики. Автомобили носятся. Нет у людей культуры», — сказала Инга.

Кристина Поците