Борзота неземная: 5 причин, по которым в Кишиневе невозможно вызвать такси

Главное объяснение – нежелание работать по счётчику, но есть и экзотика в виде… грязных ног пассажиров.

«Извините, свободных машин нет», - наиболее частый ответ, который слышат жители столицы, обращаясь в службу такси. Причем в последнее время происходит это не только в час пик. Независимо от времени суток, района города - машину вызвать просто невозможно.

Для примера. Несколько дней назад мне «посчастливилось» полтора часа вызывать такси с Телецентра на Ботанику. Обзвонив все службы и так и не дождавшись машины, с баулами и тюками, воздух не озонировавшими, пришлось ехать в общественном транспорте - на радость пассажирам.

Между тем, в городе меньше машин такси не стало. Ситуацию прояснили сами таксисты: в соцсетях или во время поездок.

Причина первая — усиление контроля

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) совместно с инспекторами Национального агентства автотранспорта (ANTA) и сотрудниками Государственной налоговой службы серьезно взялись за таксистов. В городе проходит операция по выявлению водителей, которые незаконно перевозят пассажиров. По данным сотрудников отдела по контролю за общественным транспортом ANTA, за час было оштрафовано более 15 таксистов за незаконную перевозку пассажиров. У кого-то не было надлежащих документов, кто-то не включил таксометр во время езды. А штраф за нарушения придется платить не малый — 12 500 леев. Понятное дело, что усиление контроля не дает возможности срубить деньжат. А тут еще и штрафы сумасшедшие оплачивать, вот и не хотят таксисты работать себе в минус.

Причина вторая — бытовая

Вот вы, когда садитесь в свою машину перед этим обувь от грязи стараетесь как-то очистить, снег с обувки сбить, чипсы, булочки не есть, чтобы не падали крошки в салон, ведь так? Потому что не хочется пачкать свою собственность, да еще и тратиться в очередной раз на мойку. А садясь в такси, мы ведь не раздумываем над тем, насколько грязная у нас обувь или что мы можем нечаянно пролить кофе на сиденье. А вот водителям такси ваша беспечность влетает в копеечку, потому что в дождь после таких пассажиров машину надо везти на мойку - это опять убытки, а заработать и так со всеми этими штрафами не дают. Вывод — таксисты не хотят работать в непогоду.

Причина третья — денежная

Зачем ехать по вызову, если можно взять человека «с бордюра» и при этом прилично заработать? Я помню, как однажды из центра города на Ботанику «бордюрочник» попросил с меня 85 леев! Днем! А тут таксометры обязали установить и штрафуют за незаконную перевозку пассажиров. Вот и получилось, что большинство таксистов лишилось сверхприбыли. А ведь это деньги, и достаточно большие.

Причина четвертая - элементарная

В одной из групп с социальных сетях разгорелся спор между пассажирами и водителями такси. Первые жаловались на то, что по городу невозможно передвигаться - маршрутки забиты, такси не вызвать, даже в выходные! Водители же оправдывались тем, что им элементарно иногда необходимо отдыхать.

Причина пятая — кадровый голод

Как-то мне довелось ехать с достаточно разговорчивым таксистом. В беседе он пожаловался на то, что уже полгода не может найти себе напарника. Вот так и работает один - и днем и ночью.

- Нет в Молдове людей, все поуезжали, а те, кто остался, так они что, работать хотят? Они живут на деньги, которые им родственники из-за рубежа присылают, или сами катаются туда-сюда. А тут надо план выполнять, и себе что-то на хлеб оставить, - пожаловался таксист.

- А я что, я же не робот, я не могу работать сутками напролет И я не один жалуюсь, у нас половина таксистов так мучается, - добавил с огорчением водитель.

А КАК У НИХ?

На Западе дела не лучше!

Если вы думаете, что в Западной Европе с такси дело обстоит иначе — вы глубоко заблуждаетесь. В третьем по количеству населения городе Испании — Валенсии — такси просто-напросто не вызвать. Uber? В этом регионе он недоступен. Местные операторы по-английски не говорят, а если делают это, то, откровенно говоря, плохо. Те, кто поймет вас, машины не гарантируют. «Попробуйте позвонить позже!» - говорят вам в трубку. Хотите поехать в аэропорт, надеясь, что это самый популярный запрос среди туристов и проблем возникнуть не может? Еще раз заблуждаетесь! Некоторые службы возят только из (!) аэропорта, но никак не наоборот. Часы потратите и успеха можете не добиться. Вот вам и Европа! Хорошо, что есть метро...

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ, НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ