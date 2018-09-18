ЭКСКЛЮЗИВ: Премьер-министр Павел Филип будет баллотироваться в одном из одномандатных округов!

Премьер-министр Павел Филип будет баллотироваться в одном из одномандатных округов. Информация об этом была предоставлена корреспонденту портала ТРИБУНА на условиях анонимности, источником, близким к власти.

По словам источника, изначально обсуждался вариант, что премьер-министр Филип будет баллотироваться в одном из столичных округов, учитывая тот факт, что в течение многих лет он был лидером столичной Территориальной организации ДПМ и знает специфику работы со столичными избирателями. Потом было принято решение о его выдвижении по одномандатному округу в его родном районе – Стрэшень.

Официальное решение ДПМ о выдвижении Павла Филипа будет обнародовано позже.

Кристина Пендя