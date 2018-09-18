Команды врачей едут в районы – но не хотят обслуживать пациентов, говорящих по-русски

Если верить официальным данным, в рамках кампании «Доктор для тебя», запущенной 2 августа, еженедельно врачи мобильной бригады обслуживают около двух тысяч пациентов. По плану министерства здравоохранения, труда и социальной защиты до 14 сентября врачи посетили 39 территориальных медицинских центров в районах Фэлешть, Единец, Дрокия, Криулень, Чимишлия, Кэушень, Бричень, Анений Ной, Стрэшень, Кахул, Кэлэраш, Кантимир, Яловень, Дубэсарь, Окница. Всего запланировано 105 выездов.

Пациенты получают бесплатные консультации кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, офтальмолога и невролога. Дети – стоматологическую помощь. Но вот что рассказал наш 80-летний читатель с 20-летним стажем сахарного диабета и уровнем сахара о своих впечатлениях от такой консультации.

«Почему вы говорите по-русски?»

«У меня уровень сахара в крови критический – около 10 ммоль/л, - говорит житель Единец. - Никто из врачей мобильной группы его не проверил, даже давление не измерили. Эндокринолог, к которому я обратился на русском, весь дальнейший разговор построила на обвинении меня в незнании молдавского языка. Консультация не получилась.

Кардиолог сделала кардиограмму и выписала направление в республиканский кардиологический центр. Бумагу пришлось заверить у семейного врача, получить еще две печати территориального медицинского центра. Я бы мог это сделать и без приезжих айболитов. На несколько поездок в район ушли деньги и силы. Я спросил, куда мне ехать, но ни кардиолог из мобильной группы, ни семейный врач, ни медицинский менеджер районного центра ничего толком не объяснили. В Кишиневе взял такси на Малую Малину за 70 лей, от института кардиологии в поликлинику с трудом дошел пешком».

Медицинская помощь или агитация за Демпартию?

Более чем в 280 населенных пунктах нет даже семейных врачей, в территориальных центрах не хватает специалистов. Чего ждут от акции министерство и сам инициатор компании «Доктор для тебя» премьер Павел Филип - из приказа неясно. Сколько затратят бюджетных денег?

Может быть, лучше было бы спросить у людей, как им помочь? Или задача иная – предвыборная агитация за ДПМ? Интересно, что акция заканчивается 4 декабря! А что потом?

Медики скептически отнеслись к инициативе. Специалистов отрывают от основной работы и отправляют на беседы с пациентами, у которых нет результатов обследований и анализов. Нет возможности поставить диагноз. Тогда зачем ехать?

Преподаватель университета, депутат парламента-90, доктор Думитру Норок считает, что эти вояжи не спасут пациентов: «У нас нездоровое и отчаявшееся население, и вот в предвыборный год власти привозят врачей к пациентам. Это мы проходили еще в советские времена. Но для того, чтобы лечить, медицине нужны условия и ответственный пациент, который хочет заботиться о здоровье».

Профосмотр нужен не больным, а здоровым

В интервью радиостанции «Europa Liberă» Думитру Норок отметил, что профилактический осмотр нужен не больным, а здоровым: «Все хотели бы, чтобы врач приезжал по месту жительства, прямо домой, но вот вопрос: с чем он приезжает? Врач приезжает без современного оборудования, просто измеряет давление, пульс и дает совет: ехать обследоваться в районные или республиканские медцентры. Эту работу может сделать сельская медсестра или семейный врач».

Думитру Норок считает, что нужно перепрофилировать больницы и использовать рационально количество койко-мест. Другой аспект касается аптек: «Все аптеки частные, в селах нет фармацевтических пунктов, государственных аптек. Если мы имели бы это - расходы на техническое обслуживание, коммунальные услуги взяли бы на себя больницы или центры семейных врачей, и эти расходы не входили бы в стоимость лекарств».

Нужны рентгенологические автобусы для сел

Доктор Норок призвал приобретать рентгенологические автобусы для сел. Вспомним: все это оборудование устарело. После того, как ста жителям района Фэлешть бесплатно сделали флюорографию, выяснилось: в районной больнице рентген-оборудование не менялось с 1978 года!

22 июня члены кабинета министров побывали в районе и узнали от директора районной больницы, что аппарат 1978 года выпуска часто выходит из строя. Власти пообещали, что рентген-оборудование будет приобретено из фондов НКМС. Но разве НКМС и правительство не ведут учет рентген-оборудования? Почему оно калечит людей? Почему нужно выезжать в командировку, чтобы узнать об этом ужасе?

Старые аналоговые аппараты дают более высокую дозу облучения, используются вредные вещества для проявки пленки. Сделал бы Филип такое обследование себе и своим детям? И вот, вместо того, чтобы заменить эти древности, флюорографию просто перестали делать профилактически всем поголовно, как раньше: теперь она назначается только по показаниям.

Еще в 2017-м Филип обещал новые портативные радиологические комплексы

Хочется напомнить, что еще в декабре 2017 года Павел Филип обещал купить портативные радиологические комплексы в Белоруссии, куда съездил с визитом. Меморандум о намерениях был подписан в Минске на предприятии, специализирующемся на производстве современного медицинского оборудования. Речь шла о портативных аппаратах для радиологического обследования легких и маммографии с целью профилактики рака и туберкулеза в сельской местности. Оказалось, что все это был блеф. Не вычесть ли расходы на командировку из зарплаты премьера?

Интересно, какие еще древности эксплуатируют в наших больницах? Вспомним скандал весны 2017 года в Бельцах: один пациент лишился носа, трое получили сильные ожоги в ходе сеансов радиотерапии на аппарате 1989 года выпуска – ему на тот момент было 28 лет! Говорилось, что это самый старый аппарат в стране. Прокуратура опечатала его только после иска в суд. И вот выясняется, что рекорд долгожительства не был побит!

Скандал с рентген-оборудованием был и в 2008 году, когда восемь аппаратов «PhilipsHealthcare» установили в лучших больницах страны. Поставщики обещали, что системы «Duo Diagnost Digital» будут сочетать в одном аппарате радиографию, томографию и рентгеноскопию, и все за 2,168 миллиона евро. Но «чудо-функции» не работали, а когда новое оборудование эксплуатируется вполсилы, доза излучаемой радиации в 10 раз выше! Облучились и врачи, так и пациенты. Документы подписывал тогдашний замминистра здравоохранения Борис Головин. 70 процентов сумм ушли авансом, до проверки аппаратов. Головину предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, но после этого он был избран депутатом парламента от ПКРМ и получил иммунитет…

Только и сумели, что ликвидировать минздрав

В ходе реформы правительство просто ликвидировало минздрав, создав в рамках министерства здравоохранения и социальной защиты национальное агентство общественного здравоохранения. Понимая, что людям это не нравится, решили перед выборами пустить пыль в глаза и создали мобильные бригады для сел, чью бесполезную работу активно рекламируют плахотнюковские телеканалы.

Блефом являются и стоматологические обследования. 50 детей обслужили стоматологи селе Фундул Галбеней района Хынчешть - и что? Выездные бригады не лечат, а кариес и без них виден. Между тем в советские времена по школам ездили автобусы со стоматологическим оборудованием и лечили. Как-то не так власть возрождает давно забытую практику...

Василиса ФРУНЗЕ, Марина ТИМОТИНА