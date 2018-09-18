В результате налоговой реформы Кишинев недополучит почти полмиллиарда

Налоговая реформа, принятая парламентом 26 июля, отрицательно повлияет на поступления в бюджет муниципия Кишинев.

Анализ Главного управления финансов показывает, что в последнем квартале 2018 года муниципалитет недополучит 80 миллионов лей в результате вступления в силу с 1 октября налоговой реформы, а в 2019 году – 400 миллионов, передает IPN.

Исполняющий обязанности примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну заявил на оперативном совещании в примэрии, что муниципалитет обратится в комиссию по экономике, бюджету и финансам для изучения возможности возмещения муниципалитету недополученных доходов.

"Мы не можем позволить себе роскошь не финансировать запланированные или инициированные мероприятия", - сказал Кодряну.

Исполняющий обязанности примара отметил и другие сектора, в которых муниципалитет недополучит запланированные доходы. Речь идет о сборах от рыночных налогов, сборах за уличные торговые точки и налогах на недвижимость.