Мариан Лупу рассказал, что означает «Про-Молдова»

Лидер парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу в сообщении, опубликованном в соцсети, объяснил, что значит посыл «Про-Молдова», который станет новым витком в развитии демократов. «Про-Молдова – это о лучшей жизни для всех граждан страны, что должно быть главной целью всех политиков. Когда я слышу высказывания против подобной хорошей программы, я задаюсь вопросом, каковы скрытые намерения у этих людей.

А главное – что они сделали для Молдовы? Почему они не могут оказать поддержку во благо молдаван, а лишь выступают с ядовитыми заявлениями? Конечно, мы все можем быть аналитиками и критиками, но, на мой взгляд, для Молдовы было бы более конструктивным, если мы направим наши усилия на выполнение конкретных задач, которые будут способствовать развитию страны», – написал Лупу. Напомним, что недавно лидер демократов Влад Плахотнюк сообщил, что в ближайшее время ДПМ ожидают серьезные изменения в методах осуществления деятельности, и она будет позиционировать себя как промолдавская партия.