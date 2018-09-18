18 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Мариан Лупу рассказал, что означает «Про-Молдова»
18.09.2018

Лидер парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу в сообщении, опубликованном в соцсети, объяснил, что значит посыл «Про-Молдова», который станет новым витком в развитии демократов. «Про-Молдова – это о лучшей жизни для всех граждан страны, что должно быть главной целью всех политиков. Когда я слышу высказывания против подобной хорошей программы, я задаюсь вопросом, каковы скрытые намерения у этих людей.

А главное – что они сделали для Молдовы? Почему они не могут оказать поддержку во благо молдаван, а лишь выступают с ядовитыми заявлениями? Конечно, мы все можем быть аналитиками и критиками, но, на мой взгляд, для Молдовы было бы более конструктивным, если мы направим наши усилия на выполнение конкретных задач, которые будут способствовать развитию страны», – написал Лупу. Напомним, что недавно лидер демократов Влад Плахотнюк сообщил, что в ближайшее время ДПМ ожидают серьезные изменения в методах осуществления деятельности, и она будет позиционировать себя как промолдавская партия. 


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.