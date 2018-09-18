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Общество
Оформление наследства в селах теперь стоит 150 леев
18.09.2018

Пошлина на оформление документов о наследовании недвижимости в сельской местности теперь стала фиксированной и составляет 150 леев. Сегодня вступили в силу соответствующие поправки в законодательство. 

До сих пор нотариальные услуги рассчитывались в процентах от стоимости наследства независимо от места их размещения. Пошлина не распространяется на оформление документов на сельскохозяйственные участки. С инициативой снижения пошлины на оформление наследства выступила Демократическая партия.


 
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