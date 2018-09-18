Здоровье Доказано: электронные сигареты могут повышать риск рака легких Продолжаются споры относительно безопасности электронных сигарет и степени их вреда по сравнению с обычными сигаретами. Противники электронных устройств ссылаются на последнее исследование, которое говорит о связи вейпов и рака легких.



Как отмечает "Ридус", большинство химических соединений из электронных сигарет, провоцирующих рак, остаются в легких. Было проведено наблюдение за 12 курильщиками. Оказалось, средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе после курения электронной сигареты в 10,5 раза выше, чем до курения. И концентрация формальдегида при этом в сотни раз ниже, чем в испарениях. Значит, львиная доля токсичных испарений оседает в организме.



Кстати, электронные сигареты также опасны для печени. Исследования показали: они приводят к накоплению жира в печени. Это подтверждают эксперименты с мышами. В электронных сигаретах есть никотин, который уже связывали с неалкогольной жировой болезнью печени. В течение 12 недель ученые исследовали мышей, лишенных гена аполипопротеина Е. Такая модификация генома делала мышей предрасположенными к развитию болезни сердца и накоплению жира в печени. Всех животных кормили пищей, богатой жирами и холестерином.



При этом одну группу мышей подвергли воздействию электронных сигарет (уровень никотина в их крови можно сравнить с курильщиками и пользователями электронных сигарет). Вторая группа была контрольной. Ученые собрали образцы печени мышей и изучили гены. Их интересовало, как электронные сигареты влияли на орган на генетическом уровне.



Были выявлены изменения в 433 генах, связанных с развитием жировой болезни печени. Также менялись гены, связанные с циркадными ритмами. А, как известно, нарушения в этих ритмах приводят к ускоренному развитию болезней печени, включая жировой. Получается, электронные сигареты нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам.

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