Во II квартале средние доходы населения выросли на 6,5%

Среднестатистические ежемесячные доходы населения выросли в Молдове во втором квартале более чем на 6,5% и составили 2374 лея.

Основную долю в структуре доходов по-прежнему составляет зарплата - свыше 42%. Пенсии, пособия и надбавки занимают 24%, денежные переводы из-за рубежа - 16 с половиной, мелкая частная деятельности - свыше семи процентов.

Расходы, по данным официальной статистики, выросли во втором квартале почти на шесть процентов и составили 2379 леев. Основная доля расходов - почти половина - приходится на продовольственные товары. Свыше 18% уходит на содержание жилья, чуть более десяти - на покупку одежды и обуви. Пять с половиной процентов расходов приходится на поддержание здоровья.

Как отмечают статистики, доходы горожан почти на 650 леев превышают доходы жителей сельской местности.