18 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Во II квартале средние доходы населения выросли на 6,5%
18.09.2018

Среднестатистические ежемесячные доходы населения выросли в Молдове во втором квартале более чем на 6,5% и составили 2374 лея.

Основную долю в структуре доходов по-прежнему составляет зарплата - свыше 42%. Пенсии, пособия и надбавки занимают 24%, денежные переводы из-за рубежа - 16 с половиной, мелкая частная деятельности - свыше семи процентов. 

Расходы, по данным официальной статистики, выросли во втором квартале почти на шесть процентов и составили 2379 леев. Основная доля расходов - почти половина - приходится на продовольственные товары. Свыше 18% уходит на содержание жилья, чуть более десяти - на покупку одежды и обуви. Пять с половиной процентов расходов приходится на поддержание здоровья. 

Как отмечают статистики, доходы горожан почти на 650 леев превышают доходы жителей сельской местности.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.