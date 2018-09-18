В Кишиневе остаются невакцинированными от кори 860 детей

В Кишиневе не прошли вакцинацию от кори 860 детей, из них 611 – школьного возраста, и 249 – дошкольного. Доля вакцинации составляет 88%. Об этом заявил сегодня врио начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу на оперативном заседании муниципальных служб, передает Молдпрес.

По ее словам, в большинстве случаев родители не смогли сказать, почему детям не были сделаны прививки от кори, а 19 семей отметили, что отказались от вакцинации по религиозным соображениям.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), с начала года и до 15 сентября в Молдове были подтверждены 282 случая кори. Значительный рост числа заболевших был отмечен в августе - 239 подтвержденных случаев. В первой половине сентября было зарегистрировано 6 случаев. На всей территории страны сохраняется оранжевый код в связи с распространением кори.

НАОЗ также отмечает, что в период 2008-2011 в нашей стране не было зарегистрировано ни единого случая кори. Спустя три года были выявлены 40 случаев заражения, затем, до 2017 г. – также не отмечены случаи заболевания.