Прогноз погоды в Молдове: скоро в страну вернется настоящая жара

Похоже, настоящее Бабье лето в Молдове плавно вступает в свои права: днем на улице становится сравнительно тепло, а вечером легкая прохлада остужает пыл прошедшего дня.

Метеорологи прогнозируют, что во вторник погода порадует жителей и гостей республики. Так, днем столбики термометров поднимутся по республике до плюс 24-25 градусов по Цельсию, осадков не ожидается, будет ясно и практически безветренно.

В вечерние часы станет прохладнее. В среднем по республике — до плюс 18-19 градусов. Однако ночью будет зябко — синоптики обещают плюс 12-13 по Цельсию.

В среду, 19 сентября, днем будет тепло и солнечно, воздух прогреется до плюс 25-26 по Цельсию, небо продолжит оставаться безоблачным, а ветер и вовсе не даст о себе знать, по республике установится полный штиль.

Схожая метеорологическая обстановка будет главенствовать на всей территории страны вплоть до выходных дней, когда ожидается настоящая летняя жара.

Так, в субботу днем ожидается до плюс 29-30 градусов по Цельсию, без осадков, ветер — слабый до умеренного.

Народные приметы

В этот день отмечается память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя. Праведная Елисавета, по преданию, была сестрой Анны — матери Девы Марии. Вместе с мужем она жила в Хевроне; супруги достигли пожилого возраста, но детей не имели. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказание лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему только в день рождения сына.

Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы. Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу.

На Захария и Елизавету (Елисавету) было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку. "Кумоха — нечистая сила, с лица худюща, большеглаза, синью кожа подернута", — так описывали ее встарь. Чтобы прогнать болезнь, в этот день топили баню и хорошенько парились.