Додон о перестановках в кабмине: Менять нужно всё правительство

Глава государства отметил, что сегодня подпишет указы об отставке действующих министров, и что ему предстоит подумать над предложенными кандидатурами, которые его удивили и к которым у него есть много вопросов.

Премьер-министр страны Павел Филип вчера заявил сообщил президенту страны Игорю Додону о том, что хочет провести перестановки в министерствах, и назвал несколько кандидатур. Со своей стороны глава государства сказал ему, что эти перестановки можно обсудить, только если будут предложены кандидаты, отобранные по профессиональным, а не политическим критериям. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети после сделанного руководством ДПМ сегодня объявления, передает aif.md

– Мое мнение таково: менять нужно всё правительство, и до этого осталось не так уж много времени – после парламентских выборов. Но до тех пор исполнительная власть в том виде, в каком она существует, должна функционировать. Как глава государства, я выступаю за институциональный подход в отношениях с правительством, и это означает, как было сказано выше, что я не стану блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины, – отметил он.

Игорь Додон подчеркнул, что до сих пор он отказывался утверждать назначение отдельных министров, поскольку имел на это веские причины. В других ситуациях премьер-министром предлагались кандидаты, отвергнуть которых у него не было оснований, отметил президент.

– Сегодня я подпишу указы об отставке действующих министров. Затем проанализирую предложенные кандидатуры и в ближайшие дни выскажу по ним свое мнение. А пока замечу, что удивлен предложением властей, и в части компетентности, профессиональных качеств и политической равноудаленности этих кандидатур есть вопросы, – подытожил он.

Напомним, сегодня демократами было принято решение сменить руководителей двух министерств. Так, вместо Ливиу Волконовича Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предлагается возглавить Николаю Чубуку. В то же время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вместо Светланы Чеботарь предложили возглавить Сильвии Раду, бывшей и.о. генерального примара Кишинева.