Канду нашел украденный миллиард

Более 90 процентов выведенных из банковской системы активов уже обнаружены, теперь необходимо сосредоточить усилия на их возвращении в Молдову, заявил спикер парламента Андриан Канду.

Как передает "ИНФОТАГ", выступая в Вашингтоне на дискуссионной площадке "Atlantic Council", посвященной реформам в Молдове, спикер отметил: "После больших надежд, которые появились в обществе после 2009 года, последовал удар, связанный с банковским кризисом, который оказал негативное влияние на все области развития РМ... Поэтому перед правительством, которое начало свою деятельность в январе 2016 года, стояла задача стабилизировать ситуацию, вернуть доверие к властям и государственным институтам, оздоровить банковский сектор. Говоря о расследовании в деле краже миллиарда, необходимо отметить, что открыто 45 уголовных дел, где фигурируют 55 человек. Большая часть украденных денег обнаружена, и теперь необходимо обеспечить их возвращение в экономику Молдовы".

Комментируя положение примара Оргеева Илана Шора и его причастности к банковскому кризису, Канду подчеркнул: "В Молдове нельзя посадить человека сразу после решения суда первой инстанции. По законам РМ, как и других европейских странах, первое решение не подлежит исполнению. Должно быть второе - Апелляционной палаты. В противном случае Молдова рискует быть обвиненной Европейским судом по правам человека за нарушение фундаментальных принципов".

"Может мне тоже не нравится Шор и его деятельность, но это не значит, что в его случае нужно менять законы", - заключил спикер.