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Педагоги Orizont требуют предоставить высланным турецким учителям статус политических беженцев
18.09.2018

Педагоги лицея Orizont и родители обучающихся в нем детей требуют от властей Молдовы предоставления статуса беженцев и политического убежища семи высланным турецким учителям.

Заявление педагогического коллектива и родительского комитета зачитала во вторник на пресс-конференции учитель Валентина Курецки, передает infotag.md

Она считает, что молдавское государство "обязано возместить моральный и материальный ущерб членам семей депортированных граждан Турции".

"У нас трое детей пережили силовой захват их родителей оперативниками Службы информации и безопасности (СИБ). Один из лицеистов не разговаривает до сих пор. Также далек от идеального и психологический климат в семьях похищенных учителей. Взрослые и дети не знают сегодня ничего о судьбах своих близких. Мы требуем четкого и ясного ответа от властей, что с ними происходит, почему нарушен закон, требуем расследования и наказания в виновных в высылке лиц", - сообщила педагог.

Бывший министр обороны РМ (2009-2014 гг.) Виталие Маринуца, являющийся членом консультативного совета лицея, сказал, что Orizont - один из лучших лицеев РМ, где учились в свое время и двое его детей. 

В его понимании, подобная депортация не возможна в демократическом и цивилизованном государстве.

"Очевидно, что в Молдове выстроено полицейское государство. И нам нельзя оставаться равнодушными в этой ситуации к судьбам высланных учителей, потому что их участь может постигнуть завтра каждого из нас", - считает Маринуца. 

Сеть молдо-турецких лицеев Orizont действует в Молдове 24 года и насчитывает пять филиалов в городах страны. У большинства депортированных учителей в Молдове остались семьи. Трое из высланных сотрудников проживали в РМ больше 20 лет, а их дети стали гражданами Молдовы по рождению. Всех семерых сотрудники СИБ задержали 6 сентября либо на рабочем месте, либо по дороге в лицей и в тот же день депортировали в Турцию. Правоохранители заявили, что цель задержания - обеспечение национальной безопасности, а причина высылки - связи задержанных с исламистской группировкой.


 
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