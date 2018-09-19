Сильвия Раду: Буду работать, чтобы молдаване имели лучшие медицинские услуги

Бывшая исполняющая обязанности примара муниципия Кишинэу Сильвия Раду, предложенная ДПМ на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, говорит, что будет беспартийным министром, будет работать для Молдовы, для молдаван, для того, чтобы они получали более качественные медицинские услуги и социальную поддержку, передает IPN.

В сообщении на Facebook Сильвия Раду пишет, что предложение поступило от премьер-министра Павла Филипа и было неожиданным. Она обдумала предложение, проанализировала его, и, после того, как ознакомилась с проектом, который предполагает динамичный институциональный подход управления, согласилась.

„Я сформировалась как профессионал в менеджменте, у меня есть опыт, который может быть использован, и я думаю, что это может помочь мне в реформировании двух чрезвычайно чувствительных областях - здравоохранение и социальная сфера”, пишет Сильвия Раду.

Сильвия Раду была исполняющим обязанности примара муниципия Кишинэу с ноября 2017 года по май 2018 года. Была независимым кандидатом на выборах 20 мая, получив 17,65% голосов кишиневцев. Сильвия Раду участвовала и в выборах 2016 года на пост президента Республики Молдова. Работала директором компании Gas Natural Fenosa.