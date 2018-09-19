Игорь Додон: Я подпишу указ об отставке министров, а затем проанализирую предложенные кандидатуры

Президент Республики Молдова Игорь Додон отмечает, что подпишет указ об отставке министров, предложенную Демпартией, а затем проанализирует предложенные кандидатуры. В Facebook глава государства написал, что удивлен предложениями властей и возникает ряд вопросов относительно профессиональных качеств и политического равновесия кандидатур, передает IPN.

Президент пишет, что премьер-министр сообщил ему еще вчера, что хочет сделать перестановки в министерствах и проинформировал о некоторых кандидатах. Игорь Додон пишет, что сказал премьеру, что кадровые перестановки могут быть обсуждены только в случае, если будут предложены кандидаты по профессиональным критериям, а не политическим.

„Я считаю, что нужно заменить всю власть и не так много осталось пока это произойдет после парламентских выборов. Но до тех пор, исполнительный орган, такой, какой он есть, должен работать. Как глава государства я имею институциональную связь с правительством и, как я уже отметил, я не буду блокировать деятельность учреждений без уважительных причин”, пишет Игорь Додон.

Глава государства напоминает, что ранее отказал в назначении некоторых министров, потому что имел веские причины для этого.